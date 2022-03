El pasado mes de febrero Rocío Flores volvía al foco mediático tras publicarse que había roto su relación con su novio Manuel Bedmar. Después de seis años de relación, la revista 'Semana' publicaba la exclusiva de que la pareja decidía poner fin a su historia de amor. Poco después fueron vistos juntos pero desde su entorno más cercano insistían en que lo suyo había terminado. De hecho, en los últimos días han sido muchos los rumores que apuntaban a que la hija de Antonio David Flores tenía una nueva ilusión.

Ahora se han publicado unas fotografías en las que Rocío Carrasco sale acompañada de Javier Terrón, el influencer con el que se la ha relacionado y sus últimas declaraciones en 'El Programa de Ana Rosa' dejar en el aire muchas preguntas.

El pasado viernes la colaboradora acudía al programa y zanjaba el tema con un contundente respuesta. "No voy a cruzar esa línea, no voy a hablar de mi relación e intimidad, no voy a entrar a confirmar o desmentir". Una declaración que dejaba todo en el aire pero que se ha visto obligada a reforzar tras la publicación del vídeo en el que se le ve saliendo de casa de Gloria Camila junto a Javier Terrón.

Sin un desmentido público, los rumores de ruptura aumentaron considerablemente y se ha visto en la obligación de hablar. Ha escrito a su programa para aclarar en que situación se encuentra su relación con el influencer.

Pepe del Real , periodista de 'El programa de Ana Rosa' hablaba con Rocío Flores: "Ella me dice que Javier Terrón es un compañero, ellos comparten una persona que se encarga de llevarle las redes sociales y la publicidad". "Me cuenta que trabajan juntos, son compañeros y si hay algo más o no el tiempo lo dirá" sentenciaba del Real para añadir que "me dice que son amigos"

¿Quién es Javier Terrón?

Javier Terrón cuenta con más de 26.000 seguidores en Instagram y aunque todavía está muy lejos de los casi 800.000 que acumula Rocío Flores su crecimiento en esta red social es evidente.

Ambos tienen en sus respectivos perfiles su dirección en la agencia de representación' Globalty Europa' y, en el caso de Terrón, suele publicar principalmente fotografías de sus viajes a grandes destinos como Santorini, París, Londres o Ibiza.

Tanto Javier Terrón como Rocío Flores, trabajan para la misma empresa de Marketing, suelen estar muy activos en las redes sociales y sus comentarios con corazones incluidos son muy frecuentes.