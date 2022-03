Los problemas de salud siguen acechando a Tamara Gorro. La influencer está pasando uno de los peores momentos de su vida. Después de anunciar que se separa de su marido, el futbolista Ezequiel Garay, y que se encuentra sumida en una importante depresión, ahora ha querido compartir con todos sus seguidores su última recaída.

Ha confesado que esa angustia que está viviendo en los últimos meses la ha llevado a perder muchísimo peso y esto le ha supuesto el ingreso en el hospital. Gorro explicaba así a sus seguidores que la separación ha provocado que pierda mucho peso, pasando de 64 a 52 kilos, y que se sienta muy debilitada.

La influencer asegura que su estómago rechaza la comida y que no es capaz de sobreponerse a la enfermedad mental que atraviesa: "Es difícil de explicar y sobre todo de entender, ¿por qué me iba a pasar algo a mí que tengo una buena vida y parece que no me falta de nada?".

El programa 'Viva la vida' ha querido abordar este tema y el importante mensaje que Tamara Gorro ha enviado a través de las redes sociales cuando el paparazzi Diego Arrabal, ha comenzado a poner en duda la credibilidad de la historia de Tamara Gorro: "Yo lo siento pero de esta chica no me creo nada, lo siento".

Ni corta ni perezosa, Tamara ha entrada por teléfono al programa para responder al colaborador: "Te respeto como profesional, pero me acabas de dejar muy sorprendida diciendo que no te crees nada de lo que me pasa porque es algo muy feo".

Pero Tamara no solo ha tenido palabras para el paparazzi. También ha cargado duramente contra José Antonio Avilés a raíz de unas declaraciones que hizo sobre su separación con Ezequiel Garay. El colaborador ha asegurado que han influido terceras personas, algo que la influencer ha querido desmentir tajantemente. "Avilés, con todos mis respetos. Como no me creo ni una palabra de lo que dices, no hoy, sino nunca, tengo que decir que todo lo que dices en base a mí, de principio a fin, es falso", ha explicado. "Yo estoy encantada de hablaros y asumir ciertas críticas, pero tú no tienes ninguna información, querido. Cuando digo ninguna, es ninguna", ha asegurado.

"Yo no tengo necesidad de inventarme nada. Si yo te tengo que decir aquí o en China que mi relación en fabulosa, lo voy a decir. Si tengo que decir que es mala, lo diré cuando a mí me dé la gana. Yo tenía una pareja que era y es extraordinaria. Kiko Matamoros lo conoce. Yo no puedo tolerar que se hable así de la persona que me ha hecho feliz durante 12 años de mi vida y que es el padre de mis hijos. No lo voy a permitir" zanjaba cabreada.

El tertuliano ha empezado a perder los nervios ante los ataques de Tamara: "A mí esta señora me está acusando cuando yo lo único que tengo es una información, al igual que mis compañeros. Yo no doy información porque me la invente". "Me has llamado mentiroso, yo creo que ahora me puedo defender. Te vuelvo a repetir que, al igual que me han llegado informaciones de que hay terceras personas, le han llegado a otros compañeros y me parece muy cobarde tu actitud de atacarme y no a otros compañeros, solo porque no eres capaz de decir que ha habido terceras personas", ha gritado Avilés.

Estas palabras provocaron que Tamara Gorro saliera en defensa de otros compañeros de la cadena alegando que ellos sí la habían respetado.