Los fans de 'La que se avecina' han recibido un duro golpe. Uno de sus personajes más queridos ha anunciado que pondrá fin a su andadura en Montepinar. Ha sido su propio interprete el encargado de comunicar que su etapa en la comunidad de vecinos más loca de la televisión había llegado a su fin.

Víctor Palmero, el actor que interpreta a Alba Recio, hija transexual de Antonio Recio y Berta, ha anunciado que decide tomarse un tiempo y despedirse de 'La que se avecina'. Lo hace tras formar parte del equipo en los últimos 61 episodios.

'FórmulaTV' ha publicado una entrevista en la que el actor informa de que no estará presente en las próximas temporadas solo unas semanas después de que Mediaset oficializaran las grabaciones para este 2022 y además, firmara de la renovación por una decimocuarta y decimoquinta temporadas.

"Necesitaba una pausa. Llevaba mucho tiempo trabajando con ellos y me ha hecho tremendamente feliz currar con Laura, Alberto y todo el elenco de 'La que se avecina', pero a día de hoy tenía muchos proyectos teatrales que me apetecía enfocarme en ellos y he decidido darme una pausa con el personaje", ha justificado.

"Me he hecho adulto con 'LQSA' y necesito trabajar en otras cosas. Siempre acojona dejar una serie de éxito, pero ha sido una decisión consensuada. Pese a que me duele, no somos funcionarios y los actores necesitamos evolucionar" ha asegurado, dejando claro que la decisión estaba tomada de manera firme.

No obstante, el actor también ha aclarado que no tiene por qué ser una marcha definitiva y no descarta volver en un futuro. "Es una pausa. No sé si la pausa permitirá que Alba esté en la siguiente temporada, pero me hace muy feliz que ellos continúen, que haya platós nuevos, y que tengan esa mente que les hace seguir creando historias de forma infinita para un público tan fiel", ha concluido Víctor Palmero.