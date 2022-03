El pasado viernes 18 de febrero, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abandonó de manera abrupta una entrevista televisiva en directo con el programa de LaSexta 'Más vale tarde', presentado por Cristina Pardo e Iñaki López. "Buenas tardes, me voy a tener que ir de este plató", pronunció la también exministra, tras lo cual desapareció de cámara y se le escuchó añadir un "me voy porque es que si no... llevamos 20 minutos".

No era esta la primera vez que Aguirre dejaba plantada a LaSexta en plena entrevista, algo que ya realizó con Jordi Évole en 'Salvados' en el año 2015 y posteriormente, de un modo algo más forzado, con Gonzo en el mismo programa en 2020.

Sin embargo, y pese a la reincidencia de la que fuera presidenta del PP de Madrid, no es ella la única persona que ha abandonado en directo una entrevista televisiva, algo que ha dejado numerosos momentos memorables en las distintas cadenas españolas, involucrando a todo tipo de personajes públicos.

1- José Luis Moreno en 'Hable con ellas'

¿Os acordáis de este momento entre José Luis Moreno y Yolanda Ramos en ‘Hable con ellas’?pic.twitter.com/c1epHvWu0z — Sergio López 🏳️‍🌈🇪🇸 (@sergiolm216) 29 de junio de 2021

Uno de los programas de Mediaset que más polémicas generaron durante su andadura, vivió uno de sus momentos de máximo apogeo con la visita del productor televisivo José Luis Moreno. Las cinco presentadoras se mostraron proclives al enfrentamiento directo, pero todo estalló cuando Yolanda Ramos le reclamó una deuda de 25.000 pesetas que Moreno nunca le había abonado a cuenta de un trabajo realizado años atrás. "Me has acusado con frivolidad y ha sido patético", se defendió el productor, en un episodio por el que la presentadora acabó pidiendo disculpas a la audiencia. Sandra Barneda fue quien lideró la tarea de tratar de apaciguar la situación en plató, junto a Natalia Millán, con Alyson Eckmann y Beatriz Montáñez en un discreto segundo plano.

2- Siro López en 'Punto Pelota'

Una de las mayores discusiones del debate deportivo 'estrella' de la televisión nocturna se produjo durante su etapa inicial en Intereconomía, cuando aún no se había producido el desembarco en Atresmedia. La polémica surgió por la defensa de uno de sus tertulianos más controvertidos, Siro López, a Quim Doménech, que en su opinión había sido "maltratado" por los jugadores del Barcelona. Otros integrantes del debate, como Carme Barceló, consideraron que su postura era un ataque hacia el club catalán, lo que desembocó en una agria discusión en la que trató de medrar, sin éxito, Josep Pedrerol. La relación entre López y el propio Pedrerol quedaría seriamente dañada por este episodio y nunca llegó a recomponerse.

3- Cristóbal Soria en 'El Chiringuito'

Las idas y venidas de Cristóbal Soria en el programa presentado por Josep Pedrerol son toda una constante a lo largo de las últimas temporadas futbolísticas. En ocasiones más naturales y en otras más forzadas, una de las más llamativas ocurrió cuando el exsevillista debía cantar en una noche de gran brillo del madridista Vinicius. El tertuliano no soportó lo que él percibía como una humillación y decidió salir del plató, maleta en mano, protagonizando una huida que dio juego al programa de Atresmedia para generar debate durante varias emisiones.

4- Risto Mejide en 'Operación Triunfo'

En el año 2008, Telecinco trataba de sacar el máximo rendimiento a 'Operación Triunfo' y Risto Mejide era una de sus principales bazas. En aquella edición, el publicista mostró claramente su predilección por una de las participantes, Virginia Maestro 'Labuat'. Después de varios visibles enfados en diversas galas (uno de ellos, el del vídeo que acompaña a esta información), en la final Risto no soportó más el trato dado por los demás miembros del jurado a su predilecta. Después de una pausa para publicidad y poco antes de abrir por última vez las líneas telefónicas para las votaciones definitivas, Mejide no volvió al plató, algo que no se vio en cámara y que fue anunciado posteriormente por Jesús Vázquez. Virginia acabaría, minutos después, ganando el concurso, a pesar de la ausencia de su mentor.

5- Justin Bieber en 'Vodafone Yu'

No es televisión, sino radio, pero la espantada fue igual de llamativa. El ídolo adolescente fue entrevistado por Dani Mateo en el espacio 'Vodafone Yu' de Los 40 e hizo gala de una actitud distante y hasta chulesca. Los conductores del espacio trataron de dar ritmo a la charla, realizando continuas bromas, algo que no terminó de gustar al estadounidense. Después de siete minutos de entrevista, Bieber abandonó el estudio con la excusa de ir al cuarto de baño y nunca regresó, dejando atónitos a todos los presentadores.

Bonus: Umbral y su libro

No llegó a marcharse del plató, pero pasó a la historia de la televisión en España por amenazar con ello. Corría el año 1993 y las polémicas televisivas no eran algo tan recurrente como hoy en día. El escenario era el programa 'Queremos Saber', de Televisión Española. Presentaba una jovencísima Mercedes Milá, y a su alrededor, diversos hombres del mundo de la cultura mantenían un debate sobre múltiples temas. Cuando se acercaba el final del espacio, uno de ellos, Francisco Umbral, sorprendió a todos con un visible enfado. "A mí me has dicho por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro; estamos acabando el programa y de mi libro no se ha hablado ni se va a hablar para nada", espetó con una actitud altiva y soberbia. "No me esperaba que hicieras eso conmigo, Paco", respondía Milá, ante las continuas amenazas de Umbral de abandonar el plató. Finalmente, el escritor no hizo ni siquiera ademán de levantarse de la silla, pese a su visible enfado.