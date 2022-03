Bárbara Rey ha sido la segunda invitada de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. La vedette ha repasado, junto a Bertín Osborne, algunos de los episodios más duros que de su vida como la separación con Ángel Cristo o los problemas que su hija ha atravesado con las drogas.

En las últimas semanas, su nombre ha empezado a resonar con fuerza ante el cercano estreno de la nueva edición de 'Supervivientes'. Los rumores apuntaban a que Bárbara Rey era uno de los rostros que se estaba barajando para la aventura en los Callos Cochinos y, aprovechando su visita al programa de Bertín, la vedette ha querido aclarar cuál es su postura ante una posible participación.

El presentador ha querido saber si se plantea irse a Hondura y la primera en contestar ha sido su hija Sofía Cristo, que acompañó a su madre durante la entrevista. "A mí me da miedo que vaya" confesó. "Como hija que se preocupa por su madre, te digo que 'Supervivientes' es un programa muy duro al que yo ya he ido. Es mucho más duro de lo que parece".

Por su parte, Bárbara ha jugado al despiste, aunque finalmente ha acabado zanjando todos los rumores: "A ella le da miedo y yo no tengo gana". Asimismo, su hija prosiguió enumerando los problemas a los que tendría que hacer frente en los Cayos Cochinos: "Se pasa mucha hambre, frío. Luego están las pruebas físicas…"

Bárbara se tomó con cierta sorna las confesiones de su hija. "Mandaría a otro y yo me quedo mirando". Finalmente, fue la ex superviviente la que terminó diciendo: "¡Pues, venga! Ve" a lo que la vedette respondió tajante y poniendo fin a todas las especulaciones sobre su posible participación: "Yo no quiero. Yo no tengo edad". zanjaba.