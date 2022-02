La revista 'Hola' daba a conocer la noticia de que María José Campanario y Jesulín de Ubrique van a ser padres. Desde hace casi tres meses la pareja espera su tercer hijo en común. Sin duda, una de las noticias más sorprendentes de los últimos meses y que no ha dejado a nadie indiferente. Tras la publicación de esta información las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más aguardadas era la de Belén Esteban. La Princesa del Pueblo, madre de la primera hija del torero, ya conocía la noticia antes de que saliera en la prensa pero, ¿fue Jesulín el que se lo comunicó?

Belén ha contando en 'Sálvame' que ninguno de los dos se puso en contacto con ella para darle la noticia. De hecho fue en su programa donde supo la noticia el día antes de su publicación en la revista. “Ayer en el trabajo me cogió David Valdeperas y me dijo que había llegado la noticia, pero yo le dije que no tenía ni idea”. Ya por la mañana, ha tenido la confirmación a través de la portada de la revista.

La colaboradora se ha limitado a darles la enhorabuena porque un bebé siempre es “una alegría” para cualquier pareja. “Puede que no tenga relación con ellos, que nuestra relación pueda ser una catástrofe pero de verdad me alegro de que vayan a ser papás”, aseguraba Belén.

Sus compañeros han querido saber como ha recibido la noticia su hija y si en su caso, si había sido su padre el que le había dado la noticia o si por el contrario, también se había enterado por la prensa. "No voy a entrar en ese tema absolutamente nada”, decía Belén, que no quería hablar de su hija. “A mí no me tenéis que preguntar eso, se lo tenéis que preguntar al padre”.

Kiko Hernández también ha querido meter el dedo en la yaga y sabiendo los deseos de Belén de ser madre (algo que ha manifestado con mucha frecuencia) le ha preguntado acerca de como ha recibido la noticia: “¿Un pelín de disgusto tienes?” a lo que ella respondía: “Que yo estoy bien, de verdad, no voy a entrar en nada." “Estoy tan harta de escuchar… Si llega, llega y si no llega, no llega, nosotros como estamos muy bien” zanjaba así el tema.

El enfado de Nuria Marín tras el anuncio del embarazo de María José Campanario

Otra de las reacciones que ha sorprendido ha sido la de Nuria Marín. La periodista se encontraba al frente de 'Sálvame' cuando ha sacado el tema del embarazo de María José Campanario y ha sido muy clara con su opinión: “A ver, aquí es que no solo importa la edad de la mujer, que la edad del hombre también tendrá algo que ver, ¿no? no nos pongáis más presión a las cuarentonas que no somos madres todavía, ¡por favor! Que me ha entrado un agobio cuando he visto la portada del Hola hoy…” decía.

“Me ha dado mucha rabia que se haga hincapié solo en la edad de la mujer... como si fue algo excepcional que se quede embarazada con 43 años. Creo que no hacía falta indicarlo en la portada.”