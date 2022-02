La última gala de 'Secret Story' empezó con una sorpresa que los espectadores no esperaban. El comienzo de la gala ha sido muy distinto a lo que están acostumbrados ya que, Carlos Sobera no se encontraba en plató. Desde el salón de su casa y a través de una videollamada, el presentador ha querido explicar a la audiencia lo que estaba ocurriendo.

"Me gustaría estar ahí, pero no ha podido ser, porque me ha pillado un pequeño covid el fin de semana pasado", comenzaba diciendo. Como era de esperar, no podía conducir la gala desde su casa así que, él mismo presentó a la persona que se encargaría de sustituirle durante la noche.

"Es elegante, con clase, inteligencia, ingenio...Irradia una luz especial y su aura mágica llenará cada rincón del plató y de la casa. Será la mujer más importante de esta noche y no, no se trata de Carmen Lomana" dijo Sobera antes de que su compañera, Sandra Barneda descubriera su identidad.

No es un rostro del todo desconocido para el programa ya que, Sandra Barneda es la presentadora de los programas 'Secret Story: Última hora'. De hecho, se ha mostrado encantada con la oportunidad de presentar la gala principal en una noche muy intensa con la entrada de Carmen Lomana a la casa, una nueva expulsión y nominaciones por los familiares mientras Carlos Sobera se recupera.

Un cambio obligatorio que ha pillado por sorpresa a los fieles seguidores del concurso. A unos les ha gustado y a otros no les ha convencido tanto que haya sido ella y no Toñi Moreno la que se encargase de suplir la baja de Sobera.