Los problemas no dejan de sucederse para Anabel Pantoja. A su reciente separación de Omar Sánchez y a la confesión de su padre sobre la existencia de otro hijo secreto, sigue arrastrando los conflictos con su primo Kiko Rivera.

Después de la boda de su prima, el DJ concedió una entrevista en la ponía verde a toda la familia y calificaba a la sobrina de Isabel Pantoja como una persona "sin oficio ni beneficio". Unas palabras que, como era de esperar, generaron el distanciamiento de los primos más polémicos de la televisión pero, ahora parece que Kiko Rivera se está viendo cada vez más solo y quiere enterrar el hacha de guerra.

"A ver cuándo vienes a verme, que tengo ganas de darte un abrazo", confesaba, desde el balcón de su casa, Kiko Rivero. Una declaración de intenciones que no terminó de convencer a Anabel y aunque en directo no quiso pronunciarse demasiado, sí lo hizo durante la publicidad.

Un micrófono abierto pilló a Anabel confesando lo que realmente pensaba sobre las recientes palabras que le dedicó su primo. "Es que es muy fuerte. Es para coger un guionista de Netflix... tía, que es surrealista" decía mientras creía que nadie la escuchaba.

Cuando el programa regresó a la emisión, la sobrinísima habló sobre como se encuentra actualmente su relación. "Yo le he pasado el parte de mi padre todas las mañanas. Y es verdad que él me ha escrito y me ha dicho: 'Por favor, si puedo ir a verlo y tal...'. Pero me da pena cuando dice 'es que hablamos mucho' porque eso es mentira. Y mucho 'ay, que te quiero, no sé qué, no sé cuántos... me han entrado ganas de decir que eso es mentira'".

Aunque lo que más le molesta es la dejadez que está mostrando con su padre, ingresado en el hospital. "Tanto decir que ya le llamará y no le ha llamado todavía" sentenció Anabel Pantoja.