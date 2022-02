Pedro Piqueras acudió este martes como invitado a 'El faro', el íntimo programa que Mara Torres conduce en las madrugadas de la Cadena Ser y en los que repasa la vida del entrevistado. Pero la periodista sorprendió al presentador de 'Informativos Telecinco' cuando recordó uno de los momentos a priori más embarazosos del presentador.

"Nos has contado todo: lo bueno, lo malo, lo regular, la política, la sociedad, la cultura, la sanidad... Pero no tengo ninguna duda de que también te recordaremos por este momento glorioso", pronunció la locutora, que dio paso a la grabación del día en que Raquel Mosquera dio paso a Piqueras desde 'Sálvame'.

En esa ocasión, Jorge Javier Vázquez propuso a la colaboradora que diera ella paso a 'Informativos Telecinco' y ella accedió a tal "privilegio": "Vamos a dar paso señores, a Pedro Piqueras. El gran Pedro Piqueras. Uno de los grandes del Telediario, que lleva muchos años en nuestra televisiones", dijo ella, haciéndose viral al instante por lo cómico del momento.

Tras la sorpresa inicial, Piqueras expresó: "Pobrecita Raquel. Es una persona muy tierna. No me molestó pese a lo que se dijera". "La conozco de Las Rozas, tiene una peluquería allí y más de una vez he pasado a saludarla", comentó el presentador, que añadió: "Sé que ella en ese momento lo vivió como '¡qué bien!, ¡qué ocasión!, ¡voy a darle paso a esta persona a la que aprecio!'".

El periodista desveló que, tras ver las bromas en la red y el revuelo que se había formado con el momento made in 'Sálvame', decidió "llamarla al día siguiente por teléfono a la peluquería". "Le dije: 'Raquel, ni te molestes por estas cosas, que a mí me ha encantado". "Me agradeció que le llamara porque lo pasó mal con todo aquello", comentó.