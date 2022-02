La emisión de 'Montealto: regreso a casa' está trayendo mucha cola. Rocío Carrasco está destapando algunos de los momentos más duro de su vida y de su relación familiar. Las declaraciones de la hija de Rocío Jurado han levantado una vorágine que se lo está llevando todo por delante.

El pasado viernes, Rocío Carrasco sacó a la luz unos documentos en los que demostraba que su familia había estado mintiendo durante todos estos años sobre la relación que habían mantenido ella y Antonio David Flores. Además, confesó que la vida de su madre hubiera sido mucho mejor si José Ortega Cano no hubiera aparecido.

A raíz de estas declaraciones, el programa 'Ya son las ocho' ha querido conocer cuál era la opinión de Gloria Camila. La hija del diestro, que es colaboradora habitual, se ha sincerado sobre lo emitido en el último especial.

"No he hablado con nadie del tema ni les he preguntado si mintieron o no. Imagino que cada uno hablará cuando quiera y que expliquen si lo hicieron y por qué. Yo no sé la historia, pero espero que el día de mañana si tienen que decir algo, que lo digan" ha confesado.

Cierto que fue bochornosa la actuación de AD. pic.twitter.com/rrJl7E9lYD — Tessa ® 💙💚 (@TessaHeaven) 21 de febrero de 2022

Además, y por primera vez se ha pronunciado alto y claro sobre Antonio David, después de que el periodista Antonio Rossi le haya preguntado si a raíz de lo que ha contado su hermana Rocío Carrasco ha cambiado su opinión sobre él: "Hay cosas que me parecen lamentables y bochornosas. Yo a día de hoy tengo relación con él porque es el padre de mis sobrinos, que son los únicos que me importan en esta historia. Si yo hubiera vivido todo aquello, os aseguro que a día de hoy no me hablaría con Antonio David. Si le hablo hoy en día es por mi sobrina”, ha afirmado tajante.

Unas sinceras declaraciones que no han dejado indiferente a nadie y que, seguramente, no hayan hecho demasiada gracia a su sobrina Rocío Flores. ¿Supondrá un antes y un después en su relación?