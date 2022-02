La separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez ha dado un giro. Si en un primer momento se apuntaba a que la sobrina de Isabel Pantoja se podría haber enamorado de otra persona, ahora la idea de una posible relación entre su todavía marido y Alexia Rivas, suenan con más fuerza.

'Sálvame' no deja de alimentar esta información despertando el enfado de Anabel, que se niega a creerlo. De hecho, sus compañeros no dejan de meter el dedo en la llaga y Kiko Matamoros es experto en eso. Precisamente un desafortunado comentario suyo, provocó que se revelara, sin querer, información sobre Paz Padilla y su actual relación con 'Sálvame'.

El colaborador bromeó con que Omar Sánchez necesitaba un apoyo muy concreto de Alexia Rivas. Ante esas palabras, la sobrina de Isabel Pantoja abandonó el plató seguida de su compañero, que no dejaba de mofarse.

"Lo has dicho con segundas. ¿Has desayunado con Paz Padilla? ¿Vas de gracioso ahora?" espetaba Anabel a lo que Kiko respondió: "Oye, qué feo es eso de meter a alguien que ya no trabaja aquí".

Ante el comentario, Anabel se vio obligada a rectificar: "He dicho Paz Padilla porque Paz Padilla tiene cosas graciosas; sólo lo he dicho por eso" trato de excusarse. Pero un micrófono abierto terminó por dejar clara la situación. "No se sabe nada, ni para sí, ni para no", se escuchaba decir a Lydia Lozano al otro lado del plató, pensando que nadie la iba a escuchar.

¿Dónde está Paz Padilla?

La renovación de su contrato con Mediaset se cerró unas semanas antes de que se desatara la polémica, por lo que Paz Padilla todavía sigue formando parte de la plantilla del grupo televisivo pero, según se ha ido sabiendo ambas partes se habrían dado un descanso para reflexionar sobre lo sucedido y decidir los pasos a seguir en un futuro.

De momento, la presentadora continúa ocupada organizando su nueva casa y volcada en su marca de ropa, además de su libro y obra de teatro, con la que continúa de gira por España.