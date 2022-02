El odio en las redes sociales no cesa. A diario, numerosos rostros conocidos lanzan alegatos en contra de todas aquellas personas que emplean estos espacios para verter sus frustraciones contra otros. Les acusan de ocultarse tras un perfil para despacharse a gusto contra ellos, sin ser conscientes del daño que pueden ocasionar.

La última en sufrir el ataque de las redes fue Marta López. La novia de Kiko Matamoros se ha abierto con sus seguidores a raíz de los comentarios que ha recibido en una de sus últimas publicaciones de TikTok. "He subido un TikTok bailando y hay gente que me pone comentarios llenos de odio. No hago daño a nadie, no me merezco que nadie me insulte, bajo ningún concepto, porque de verdad llevo toda la mañana llorando por este tema. Al final pasa lo que pasa y hay personas que deciden acabar con todo", afirmaba la influencer rompiendo a llorar.

Este vídeo ha provocado que los compañeros de Kiko Matamoros quisieran mostrar su apoyo a Marta López. Entre ellos ha destacado Carlota Corredera. La periodista conoce mejor que nadie el acoso que puede llegar a sufrir una persona en redes sociales por eso, ha pedido "tolerancia cero ante este tipo de comentarios".

El colaborador ha querido agradecer a sus compañeros sus palabras y ha hecho una confesión que ha sorprendido a todos. Kiko ha asegurado que conoce la identidad de la persona que se esconde detrás de los ataques. "Lamentablemente, quien ha encabezado todas las descalificaciones es un familiar mío. Hace muchos años que no tengo relación con él, ni quiero tenerla. Eres un perdedor muy sucio, un cobarde y una mi***a de hombre. Entonces a ver si tengo la suerte de encontrarme contigo un día", ha confesado Matamoros visiblemente molesto.

"Yo no sé si tú lo quieres verbalizar, pero entendemos que estás hablando de tu hermano gemelo, ¿no?", le ha preguntado Carlota Corredera al colaborador, haciendo referencia a Coto Matamoros.

Tras estas declaración, algunos colaboradores han confesado oscuros momentos que han vivido con Coto Matamoros y el más impactante ha sido el que ha confesado Carmen Borrego: "Es que no puede ser peor persona, yo cuando trabajaba en la otra cadena tuvimos muchos problemas. Yo era la directora del programa y uno de los días él se equivocó. Vino a trabajar y no estaba convocado. Le dije que se había equivocado y me estrelló contra una pared. Tuvo que salir el realizador a ayudarme", ha desvelado ante el asombro del resto de sus compañeros.

Víctor Sandoval ha querido saber si la hija de María Teresa Campos había denunciado los hechos. "No, no lo hice por la productora y no lo hice por muchas cosas", ha afirmado Borrego.