Susi Caramelo se ha convertido en uno de los rostros más gamberros de Movistar. Si hay por lo que triunfa la reportera es por ser natural y sin filtros y como no podía ser de otra manera, la plataforma ha querido recuperarla con su nuevo programa 'Rojo Caramelo' que volverá a llevar su lado más cañero a las alfombras rojas. Precisamente, Susi se estrenó en los Premios Goya y pretende liarla en los futuros Oscar.

La promoción de este nuevo programa la ha llevado hasta 'La Resistencia' donde, como era de esperar, ha dejado momentazos. "Me he apuntado en la mano que lo primero que tengo que hacer es promocionar el programa”, decía antes de recordar: “Fui a ‘El Hormiguero' y se me olvidó. No tengo mucho tiempo, me estoy quedando en un hotel de Gran Vía porque mi buhardilla mide 20 metros y ha venido mi novio a verme"

comenzaba diciendo.

Siguiendo las tradiciones del programa, Susi ha querido obsequiar a David Broncano con un regalo que no ha dejado a nadie indiferente. Sobre todo, a un miembro del equipo. "Te he traído unos gallumbos porque me tiré a uno de ‘La Resistencia’ y se los dejó en mi casa", aseguraba la cómica. "¿Quién es?", quería saber Broncano. "Fernando el de invitados", revelaba la cómica.

En ese momento, el susodicho decidía coger el micro y aparecer en pantalla para dar explicaciones: "Tengo que aclarar que hace muchísimos años de esto. Susi y yo tenemos una excelente relación", declaraba mientras Susi hacía entrega de su ropa interior a su lío de juventud.

Al margen de las risas, la presentadora también tuvo tiempo de recordaba cómo fueron los inicios en su carrera como cómica: "A los 28 tuve una depresión asquerosa", aseguraba antes de confesar que tuvo que tomar medicación para superar la enfermedad pero, por suerte, ha conseguido dar carpetazo a ese bache.