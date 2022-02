Los problemas no dejan de sucederse para Anabel Pantoja. Tras anunciar que ha decidido poner fin a su matrimonio con Omar Sánchez sólo cuatro meses después de su boda y después de hacer frente a los constantes rumores que apuntaba a una tercera persona, la sobrina de Isabel Pantoja ha recibido un nuevo revés y esta vez por parte de su padre.

Bernardo Pantoja ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado como nunca y ha contado detalles de su vida que ni siquiera su hija conocida. El padre de Anabel ha confirmado que tiene un hijo secreto.

Ha asegurado que su hija no es conocedora de que tiene un hermano, que nunca se lo ha dicho y que tampoco se plantea hablarlo con ella. Ha confesado que guardan muy vuela relación desde hace "treinta y pico años". "Lo considero mi hijo, aunque es más hija Anabel porque he tenido más trato" declaraba Bernardo. En la charla con el periodista al que le ha concedido la entrevista, ha asegurado que sigue teniendo buena relación con la madre de su hijo Luis.

Esta entrevista se ha filtrado a algunos compañeros de 'Sálvame' que han puesto en sobre aviso a Anabel, asegurando que su padre tiene pensado sacarlo a la luz cuando le paguen más dinero por ello.

"Tu padre es capaz de mantener una conversación con un periodista y contarle detalles que jamás a ti te ha contado. Creo que además es consciente de lo que esto puede suponer para ti. Habla de relaciones y de cosas que tú en este plató has negado y él afirma" le ha alertado Gemma López.

Tras escuchar las palabras de su supuesto hermano, Anabel Pantoja se ha mostrado muy clara: "Lo que venga de alguien que no me interesa me entra por un oído y me sale por el otro. Yo ya tendré la conversación que tenga que tener con mi padre, pero no la voy a contar. Mi padre se tiene que poner bueno y estar en casa cuanto antes” zanjaba sobrepasada por la situación minutos antes de afirmaba que, de nuevo, iba a abandonar el programa.

"Me marcho para siempre porque no se me valora en este programa nada" decía al tiempo que recogía sus cosas y salía del plató seguida de sus compañeros que han querido mostrarle su apoyo.