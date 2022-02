El último programa de 'El Hormiguero' ha contado con una visita muy especial. El actor Antonio Resines ha vuelto a la televisión después de haber permanecido ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid durante 48 días tras haberse contagiado de covid. 36 de ellos los ha pasado en la UCI y de eso ha querido hablar en el programa de Pablo Motos.

Visiblemente cansado y mucho más delgado, el actor ha concedido su primera entrevista después de recibir el alta hospitalaria. A través de una videollamada, Antonio Resines ha querido charlar con su colega Pablo Motos y, aunque ha sido una conversación corta (ha confesado que todavía se siente muy cansado si habla mucho) ha hablado, sin tapujos, de su dura experiencia tras dar positivo.

"Fue el día que estuve con Javier Cámara, me hice el test de antígenos y salió negativo. Al día siguiente rodé con Santiago Segura y ahí estaba como con un poquito de fiebre y al día siguiente di positivo. Me hice una PCR que también dio positivo y luego ya fue una semana de debacle que hasta el 22 o el 23 de diciembre me recuerdo tosiendo, muy mal... Y de repente me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada", ha relatado. "Yo pensé que habían pasado cinco días, como un pequeño desmayo, y cuando me desperté el veintitantos de enero me quedé acojonado".

Ha aprovechado su presencia en 'El Hormiguero' para hacer un alegato a favor de la sanidad publica y los médicos. Ha querido agradecer la labor de las personas que le han estado acompañando durante su estancia en el hospital y que, según el mismo ha dicho, le han salvado la vida. "Cuando yo entré en la UCI había 97 personas y, bueno, nos hemos salvado 80, que tiene narices", ha subrayado visiblemente emocionado el actor.

También ha tenido tiempo para hablar de las visibles secuelas físicas que la han quedado tras superar la infección. "Me venía muy bien perder peso pero claro, ahora tengo una atrofia del 80% porque he perdido mucha masa muscular. Ando mal, con ayuda de un andador, pero me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y complicado y hace falta esfuerzo pero bueno... Me he librado de una, macho", ha agregado.

Manuel Carrasco, que era el invitado de este lunes ha aprovechado su presencia en el plató para dedicar unas palabras. "Yo creo que hablo por boca de todo el país, eres un gran actor, pero eres una grandísima persona y te queremos todos muchísimo" le ha dicho. Un mensaje al que también se ha querido sumar Pablo Motos.

Resine ha querido enviar un mensaje a todo el mundo. "La gente debe saber que esto es una cosa muy seria. Por favor, que todo el mundo se vacune y se lo tome en serio", ha apuntado antes de despedirse.