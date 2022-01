Solo son 20 minutos los que deja la organización del Benidorm Fest para que el público vote por su artista preferido, tras las actuaciones de la gala. Un tiempo suficiente para hacer una llamada al teléfono al número estipulado, con prefijo 905, o mandar un SMS, y optar por uno de los particiapntes, siempre y cuando tengas configurada la activación de estos servicios a través de tu compañía de teléfono.

Muchos desconocían esta circunstancia, así que el pasado miércoles, durante la primera semifinal, les pilló con el pie cambiado. Cuando quisieron ejercer el televoto, no pudieron enviar el mensaje de texto o su llamada no conectaba con la central de votaciones. El tiempo corría, y algunos finalmente se quedaron sin la posibilidad de votar, una situación que plasmaron en redes: ¿Por qué da error la votación por SMS?; ¡No me deja llamar!, comentaron los que se vieron en ese brete.

Los números con prefijo 905 son de tarificación especial y suelen usarse para prestar un servicio, de televoto, por el que se paga un importe fijo por cada llamada, que se indica en la publicidad, cuando se anuncia el número de teléfono. El usuario pude activar o desactivar éste y otros números especiales poniéndose en contacto con la compañía telefónica, y en muchos casos, te lo permite hacer directamente desde su app.

Lowi, Tuenti, MásMovil, Pepephone, Symio y R

En cuanto a los SMS para el televoto, hay matices. Existen operadoras que no lo contemplan, como son Lowi, Tuenti, MásMóvil y Pepephone, que tienen bloqueados los servicios de pagos a terceros o servicios Premium, por lo que tampoco permiten la suscripción, envío o recepción de este tipo de SMS. A ellos se une, paradojicamente, la compañía de telefonía gallega R. De ahí que muchos seguidores de Tanxugueiras, clientes de esta operadora, no pudieran votar por las pandereteiras el pasado miércoles. Así que, la única vía para que estos usuarios puedan dar su apoyo telemático es a través de una llamada al 905. Pero ni una cosa ni la otra pueden hacer los clientes de Symio que tienen desactivados tanto las llamadas de tarificación especial, como los SMS Premium, por lo que no es posible dar de alta ninguna suscripción.

Ola, Chus. Desde R non temos habiltado ese tipo de SMS, polo que non nos podemos unir á causa 😌 Un saúdo, — R (@os_de_R) 27 de enero de 2022

Así se lo hizo saber la propia compañía a los usuarios de Twitter, que interactuaron con el perfil de R para consultar la incidencia: Desde R non temos habilitado ese tipo de SMS, polo que non nos podemos unir á causa. Ese foi motivo polo que non enviaba o SMS. E non hai opción de que se cambie, síntoo. A opción que hai para voto sería por chamada. Un saúdo. Aclaró la operadora gallega.

Los SMS Premium son aquellos mensajes de texto que tienen un coste superior a los SMS tradicionales y, a cambio, permiten disfrutar de servicios y contenidos especiales. Desde hace años, están regulados por Ley, pero no ha impedido sanciones a las compañías y sustos en las facturas de los clientes. Por defecto, algunas operadoras tienen desactivado este servicio, de ahí que, a la hora de enviar un mensaje de texto, por ejemplo para votar, no esté permitido. Para no quedarte de nuevo en fuera de juego durante la final del sábado, si quieres televotar, esto es lo que debes hacer para activar el servicio, según en qué empresa tengas contratada la línea:

Vodafone

Si eres cliente de Vodafone, puedes comprobar fácilmente si estás dado de alta en algún servicio Premium, y anularlos, a través del área de cliente, tanto en la página web como en la app Mi Vodafone. Para averiguar qué tienes contratado: Menú / Ajustes de línea / Pagos a terceros / Ver tus compras y suscripciones. Para activar o desactivar los SMS Premium: Menú / Ajustes de línea / Pagos a terceros / SMS Premium.

Movistar y O2

En el caso de Movistar, el envío o recepción de estos SMS es un servicio que viene activado en la línea móvil por defecto, y para desactivarlo o volver a activarlo, hay que contactar con el 1004. O2, por su parte, bloquea por defecto los SMS Premium y, para quitar esa restricción, hay que llamar al 1551.

Orange, Jazztel y Amena

Las líneas móviles de Orange tienen activada por defecto la posibilidad de enviar y recibir SMS Premium. Si lo que quieres es restringir estos servicios completamente, hay que entrar en el área de clientes Mi Orange con el usuario y la contraseña. En cada línea, se puede configurar el servicio de SMS Premium pulsando en el botón "activar" o "desactivar" según las necesidades. En el caso de Amena, también es posible activar y desactivar completamente el servicio de mensajería Premium desde el área de clientes de amena.com o la App Mi amena. Habría que acceder al Área de cliente > Servicios y activa/desactiva la opción de SMS Premium. Jazztel, curiosamente, sí que permite las llamadas de tarificación adicional -se pueden restringir desde el área de cliente-, pero tiene bloqueados los SMS Premium.

Yoigo

En Yoigo, los servicios Premium están activos por defecto, por lo que, para bloquearlos, hay que acceder a tu área de cliente -vía web o app-, entrar en la línea y, dentro de los ajustes, desactivar la opción. También se puede enviar un SMS gratis al 622 pidiendo que bloqueen la línea para que no se pueda enviar ni recibir más mensajes de este tipo. Antes de activar cualquier servicio de suscripción, Yoigo informa del coste y pide confirmación; además, dispone de un control de consumo mensual de todos los servicios Premium mediante el que te avisan cuando lleves gastados 40 euros.