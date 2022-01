La segunda parte del documental de Rocío Carrasco está trayendo cola y eso que nada se sabe aún de su estreno. Por lo de pronto, lo único que se conoce es que a su emisión le precederá un especial que llevará por nombre 'Montealto, regreso a casa' y que servirá de anticipo al esperado estreno de 'En el nombre de Rocío'.

Ha sido este especial el que ha abierto la caja de recuerdos de la familia Carrasco Ortega. La hija de Rocío Jurado ha empezado a hacer limpieza en la casa familiar y se ha encontrado un montón de objetos que ha querido hacer llegar a su familia.

Una de las destinatarias ha sido Gloria Camila que, aunque al principio se ha mostrado reticente a recibir las cajas, está de lo más contenta al descubrir lo que había en su interior. De hecho, ha querido compartirlo con sus compañeros y con los espectadores de 'Ya son las ocho'. Ha asegurado que se encuentra feliz de haber recuperado parte del legado de la cantante, que llevaba 13 años guardado en un guardamuebles.

"Ya no queda casi nada por abrir y la verdad es que estoy contenta con el contenido" ha confesado. Asimismo, ha recordado que aunque inicialmente José Ortega Cano se negó a recibir las cajas de la chipionera, finalmente accedió a quedárselas

"He encontrado muchas cosas. Fotos, lienzos, blogs de dibujos y hasta juguetes sin abrir. Son dos regalos, una barbie con todo su kit y un caballo, que los voy a guardar para mis futuros bebés. Mi diario de pequeña no lo tengo, no venía en las cajas", ha explicado Gloria Camila especialmente ilusionada.

@gloriortega1 los recuerdos los has enseñado gratis?? No tienes nada que recriminar a RC. Tanto hablar de proteger a RJ bla bla y haces todo por la pasta. Tu no quieres a nadie. 💜💜💜 — Meriosolo (@meriosolo1) 27 de enero de 2022

De todo lo que ha encontrado en los embalajes, Gloria Camila ha enseñado a las cámaras una foto de unas vacaciones en barco en Miami que le ha evocado instantes de felicidad. "Esa tarde me harté de llorar" confesaba.

También ha enseñado un lienzo de una fotografía familiar que, según ella misma ha dicho, se llevará para adornar su casa. También ha confesado lo que hará con el resto de objetos. "Los juguetes sin abrir los voy a dejar para mis futuros hijos. Quiero tener hijos y siempre me querré casar", sentenciaba.

Este gesto de Gloria Camila ha sido muy criticado por los espectadores de 'Ya son las ocho' ya que, la hija de Ortega Cano había afeado a su hermana el 'circo' montado con dichas pertenencias cuando decidió hacer un especial en 'Sálvame' en el que mostraba públicamente el contenido de algunas de las cajas.

Gloria Camila también reprochó a su hermana su distanciamiento y afirmó que le hubiera gustado haber abierto las cajas con ella, en otras circunstancias. Sin embargo, ella lo hizo sin esperar a su hermano, José Fernando.

La pobre es muy corta que el kit de soldados son para su querido hermanito que debería llevárselos a donde le están tratando es muy triste que se piense que por Que su hno está en recuperación no exista EGOISTA,a tus hijos se los compras tu ridícula #DALASGRACIAGLORIACA — SYA14 (@SaraPatriciaYu1) 27 de enero de 2022

@gloriortega1 con lo que has criticado, y ahora abres las cajas sin tu Hermano y encima los juguetes para cuando tengas hijos. ¿NO tiene tu hno derecho a q su HIJA también los disfrute?

anda que por la boca muere el pez. Haz criticado a Rocío y tú lo has hecho peor#APOYOROCIO27E https://t.co/CvRQeXAwO1 — María Agumaneva (@MAgumaneva) 27 de enero de 2022

GC enseñando los objetos que le mandó Rocío, pero claro luego pide intimidad 🙄 #APOYOROCIO27E — Rocio Carrasco Queen 👑💞 (@RCarrascoQueen) 27 de enero de 2022

Con respecto a un posible acercamiento con Rocío Carrasco, Gloria Camila no ha querido pronunciarse pero, sí que se ha mostrado agradecida e ilusionada tras el envío.