La última aparición de Belén Esteban en 'Sábado Deluxe' dejó algunas declaraciones que dejaron muy sorprendidos a los espectadores. La princesa del pueblo llegó a decir que se ha planteado abandonar 'Sálvame'. Los conflictos con sus compañeros y la tensión que se está viviendo en las últimas semanas, están pasando factura a los colaboradores.

De hecho, tras el fuerte enfrentamiento vivido la semana pasada entre Belén Esteban y Paz Padilla a causa del coronavirus y las vacunas, este martes se volvió a repetir. Esta vez las protagonistas fueron Anabel Pantoja y Marta Riesco. La periodista entró en directo en el programa para decirle a la sobrina de Isabel Pantoja que estaba deseando encontrarse con ella en los juzgados.

Entre este cruce de acusaciones y amenazas legales Jorge Javier Vázquez quiso poner un toque de humor a la situación y le dijo a la reportera que dejara 'El programa de Ana Rosa' en el que trabaja para irse a 'Sálvame'. "Estás tardando en venirte a trabajar con nosotros. Así dejas de levantarte a las 5 de la mañana" le dijo.

En ese momento, Belén Esteban aseguró que ella no tendría ningún problema con este fichaje: "Yo no soy nadie para decir que aquí no venga a trabajar nadie" Aunque aseguro que ella nunca había vetado a nadie, si confesó que había impuesto algunas exigencias a los directores. "Yo le he dicho a mis directores que hay con gente con la que no quiero coincidir en plató y les digo que el día que esas personas vienen, a mí no me pongan".

La colaboradora no confesó a quién se refería cuándo hizo esta petición, pero, teniendo en cuenta el reciente enfrentamiento que tuvo con Paz Padilla, la humorista podría haber sido una de las que aparezcan en esta lista.