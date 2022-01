En un intento por salvar las bajas cifras de audiencia, Telecinco acaba de estrena 'Sálvame Lemon Tea', una nueva sección presentada por María Patiño y Terelu Campos en la que tratan, de una forma más cómica y distendida, la última actualidad del mundo del corazón.

Las colaboradoras han dejado a un lado sus discrepancias y han demostrado que juntas pueden formar un tándem perfecto con el que conquistar a la audiencia. En apenas una semana al frente de la nueva sección, ambas han protagonizado ya muchos momentos divertidos. El último de ayer tuvo lugar ayer.

María Patiño sorprendía al público apareciendo en el plató con un albornoz rosa. La reacción de Terelu no se hizo esperar y quiso saber por qué su compañera aparecía de esa guisa. "¿María que haces con el albornoz puesto con la hora que es?" le preguntaba. "Que no me fío de ti porque como me copias los estilismos, me tengo que tapar, desconfianza…" respondía Patiño haciendo alusión a un momento que vivieron la semana pasada en el que coincidieron en el color de su ropa.

"¿Pero cómo te voy a copiar yo los estilismos? ¿Cómo me voy a meter yo en una camisetilla pequeña?", contestaba Terelu refiriéndose a que aunque las dos son bajitas, ella tiene más cuerpo que su compañera de programa.

"Bueno, tú tendrás tu talla, pero podemos venir igual, así que me tapo". Unas palabras que Terelu se ha tomado con mucho humor. "¿Pretendes presentar el 'Sálvame Lemon Tea' en albornoz?", le cuestionaba la hija de María Teresa Campos a su compañera que le contestaba que "hay tantas cosas que comentar hoy que lo de menos es esto".

Todo terminaba cuando María se quitó el albornoz y dejaba ver el verdadero look que había elegido. "Qué guapa estás desde que estás conmigo", decía María a Terelu y ella le contestaba "tú también has mejorado un montón, te lo noto de lunes a viernes y también los fines de semana", añadía Terelu Campos.

Hace tan solo unos días, María Patiño sacó en pleno directo el tema de la leyenda urbana que hay sobre Terelu con respecto a los colores de su vestuario. "Decían que si la gente iba vestida con tu mismo color la echabas del plató", algo que Terelu confirmaba mientras su compañera bromeaba. "Pues hoy lo tienes jod…" le comentaba la presentadora porque ambas liban vestidas del mismo color.