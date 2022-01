El culebrón amoroso de Antonio David Flores aún tiene cuerda para rato. Primero fue su separación de Olga Moreno, después una posible infidelidad del ex guardia civil con la periodista de Telecinco, Marta Riesco, más tarde, la confirmación de que estaban juntos y ahora, que ya no lo están.

En los últimos días han sido varias las informaciones que han ido circulando sobre el posible fin de esta inesperada nueva historia de amor y hoy, el paparazzi Diego Arrabal los ha confirmado. A través de un vídeo en su canal de Youtube, ha asegurado que la pareja ha puesto fin a su relación.

"Anoche, me entero en exclusiva que la pareja Antonio David y Marta Riesco, a día de hoy, ya no están. Me llama un contacto mío de total confianza y me asegura que Antonio David y Marta Riesco han puesto fin a su noviazgo" ha empezado diciendo.

El periodista ha asegurado que es una noticia que no le pilla de sorpresa porque, según él mismo ha dicho, el ex de Rocío Jurado habría estado dando pista sobre esta ruptura. En su última visita a Madrid, Antonio David pasó la noche en un hotel y no en casa de la periodista, como venía siendo habitual en las últimas semanas.

🔴EXCLUSIVA🔴 Nuevo vídeo en mi canal. ANTONIO DAVID Y MARTA RIESCO HAN ROTO 👇👇👇👇👇https://t.co/63d0G2RppG pic.twitter.com/MxlxBRUC88 — Diego Arrabal (D.A) (@DIEGOARRABAL1) 25 de enero de 2022

Durante todo el vídeo, Diego Arrabal señala que esta información es "a día de hoy" ya que no sería extraño tampoco que todo volviera a cambiar. Por lo que parece, la pareja está jugando al despiste o quizá al 'ahora estamos, ahora no'. Sea como fuera, todos los indicios apuntan a que este fugaz romance, por lo de pronto, habría terminado.

A esto hay que sumar también las últimas declaraciones de Olga Moreno en las que confirmaba que "no se iban a divorciar" además de las constantes visitas de Antonio David Flores a Málaga que, según ha confirmado el periodista, se dejará ver de nuevo por allí en breve.

Nada se sabe, de momento, sobre la situación de la pareja pero, lo que está claro es que todos están metidos en una espiral que no conducirá a muy buen puerto.