Belén Esteban y Paz Padilla se ha convertido en las grandes protagonistas de los últimos días. Unas declaraciones de la humorista sobre las vacunas y su efectividad sobre el virus, despertaron el enfade de la princesa del pueblo.

Esta semana ambas se reencontraron en 'Sálvame' protagonizando un desagradable momento que terminó con Paz Padilla, al borde de las lágrimas, abandonado el plató. Tras el encontronazo hemos podido ver de nuevo a la Esteban en 'Sábado Deluxe'. La colaboradora se sometió de nuevo al polígrafo de Conchita donde incluso llegó a hablar sobre su retirada de la televisión.

Unas palabras que causaron un gran revuelo entre sus seguidores que ,en las últimas horas, se han mostrado de lo más preocupados por su estado de salud. Su desaparición, sin previo aviso, ha despertado las alarmas sobre si la de Paracuellos se podría haber contagiado de covid.

Aunque de momento, no hay nada que haga sospechar que Belén se haya contagiado, muchos internautas se han empezado a preguntar sobre ello después de que no hiciera su aparición en el debate de 'Secret Story' tal y como habían anunciado desde el programa.

El por qué no apareció, de momento, no ha trascendido. Si finalmente se debe a que Belén Esteban tiene covid, habrá que esperar a que ella misma o alguien de su círculo confirme un posible contagio y, si es que no, tal vez suceda lo mismo pero para desmentirlo y acallar así los rumores que, en las últimas horas, han surgido sobre su estado de salud.