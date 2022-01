Hace un mes que Cristina Porta terminó su etapa en 'Secret Story'. La periodista pasó por 'La casa de los secretos' donde encontró el amor y se convirtió en la segunda finalista de la edición y aunque, su concurso ya ha terminado, ayer se volvió a convertir en una de las grandes protagonistas de la noche.

Su paso por Guadalix de la Sierra estuvo marcado por sus constantes enfrentamientos con la mayoría de sus compañeros y por su historia de amor con Luca Onestini. Muchos creyeron que la relación entre ambos era todo un farsa para ganar protagonismo en el concurso y precisamente de eso, estaban los nuevos concursantes de 'Secret Story' cuando la periodista estalló contra el programa.

Las hermanas Laila y Nissy estaban comentando que "las carpetas falsas como la de Cris y Luca están pasadas de moda". En ese momento, su compañero David Colchero ponía el freno a la conversación advirtiéndoles que "no se puede decir esos nombres".

Unas declaraciones que han hecho enfurecer a Cristina, que no ha dudado en desahogarse a través de sus redes sociales: "De la opinión de esta señora no voy a hablar porque la actitud de las hermanas ya me parecía lamentable. Pero, ¿qué no se pueden decir esos nombres? ¿Del ganador y de la segunda finalista de ‘Secret Story’?", ha arrancado diciendo.

De la opinión de esta señora no voy a hablar pq la actitud de las hermanas ya me parecía lamentable. Pero que “NO SE PUEDEN DECIR ESOS NOMBRES”? (Del ganador y de la 2a finalista de SS). Es increíble q nos tratéis así, como si hubiera q borrarnos cuando nos hemos dejado la piel. https://t.co/t7UeZHVdRT — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) 17 de enero de 2022

"Es increíble que nos tratéis así, como si hubiera que borrarnos cuando nos hemos dejado la piel", zanjaba dejando caer que el programa había decidido no contar con su presencia tras su paso por el concurso y lo cierto es que desde que se estrenara la nueva edición del reality, no hay rastro de Cristina Porta ni de Luca Onestini en Telecinco. Lo más habitual es que ex concursantes que hayan participado en el concurso acudan a las galas o debates de las nuevas entregas, pero en esta ocasión, la productora ha decidido hacer un lavado de imagen apostando por rostros nuevos y poco televisivos.

¿Será esta una estrategia de Telecinco para limpiar la cara del concurso tras las numerosas críticas que recibió en la edición anterior?