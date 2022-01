Las polémicas no cesan en la Casa Real. A todas las informaciones que, en los últimos meses, se han publicado entorno al Rey Emérito y sus idas y venidas con Hacienda, se ha sumado un nuevo acontecimiento que ha causado un auténtico revuelo en el mundo de la prensa del corazón.

La revista 'Lecturas' ha publicado unas fotografías del, hasta ahora, marido de la infanta Cristina de paseo acaramelado con otra mujer. Una noticia sobre una posible infidelidad que no solo habría pillado por sorpresa a la crónica social sino también a entorno más cercano de la pareja. Tras la publicación de las imágenes, amigos y familiares aseguraron estar "muy sorprendidos e impactados" con la noticia.

Desde que salió a la luz esta posible deslealtad, se han buscado la reacción de la familia y el primero en pronunciarse ha sido el hijo del matrimonio. Pablo Urdangarin ha dado su versión de los hechos con unas declaraciones de lo más sorprendentes." Prefiero no decir nada porque es un tema familiar y ya está" empezó diciendo.

Aunque luego añadió que "son cosas que pasan, lo hablaremos entre nosotros". Unas palabras que para muchos estaban confirmando la relación de su padre con otra mujer.

El hijo de la infanta confirmó además que ha hablado con su padre y hermanos. "Estamos bien, todos estamos tranquilos, nos vamos a querer igual y no hace falta nada más".

Pablo Urdangarín ¿confirma? que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina se han separado: “Son cosas que pasan. Nos vamos a querer igual” pic.twitter.com/hS1TqZeM4P — Vero (@Vero_Palma_) 19 de enero de 2022

También ha asegurado que todavía "no he hablado" con su madre la infanta Cristina. Y aclara, tras pasar la familia todas las navidades unidas, que "todavía seguimos contentos, no va a cambiar nada".

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin han pasado estas fiestas navideñas en Vitoria y nada hacía presagiar una información de estas características, que, sin duda, pone de nuevo en el punto de mira a la familia del rey Felipe VI.