Hace unos días, Kiko Hernández se marcaba una exclusiva en la revista 'Diez Minutos' para enseñar su nuevo chalet. En el reportaje, el colaborador mostraba los rincones de su nuevo hogar y se mostraba muy orgulloso del resultado.

Cuando salieron las imágenes, sus compañeros de 'Sálvame' no se cortaron ni un pelo en criticar tanto el chalet como su decoración. Esto no le hizo demasiada gracia a Kiko Hernández que, en su regreso al programa, quiso responder a todos ellos. Kiko comenzó su arranque "disparando" contra los dos expertos interioristas que habían sido invitados para comentar el nuevo hogar del colaborador. "Lo del hule en la cocina, pues me gusta un buen hule, para qué nos vamos a engañar. ¡Me gusta el hule y no lo voy a quitar! Mi casa es la que es y no voy a engañar a nadie, la muestro tal como está. Tengo niñas pequeñas y el hule es maravilloso para los ColaCaos de la merienda, por ejemplo. ¡Viva el hule!", exclamó a gritos.

Después llegó el turno del Gustavo González, quien salió mucho peor parado: "Que lo digas tú que te pones calcetines rosas horrorosos; que te pones camisas de dos tallas menos que te van a reventar los botones en la barriga; que tu casa huele a coliflor y lo más bonito que tienes en ella es tu sitio friki donde guardas los tarjetones de los programas en los que has trabajado; que tus muebles son una auténtica mierda... Nunca he criticado tu casa, pero que tengas los santos bemoles de criticar la mía con la mierda de muebles que tienes..." espetó para seguir con su compañera y supuesta amiga Carmen Alcayde.

"Carmen Alcayde... bueno, esta lo hace ella para venir más días. Ella decía 'villa meona' y 'villa cagona' por la cantidad de baños, a ella que la llaman 'mofe' en Telemadrid. Que explique por qué es, igual algún día desprendía algún olor...", dejaba caer.

Miguel Frigenti, tampoco se ha salvado de los disparos de Kiko. "Solo te deseo que cuando pasen 10 años puedas comprarte una casa como la mía, que yo he visto fotos y vídeos de la tuya en las redes sociales y prefiero no comentar nada. Eso sí, lo veo complicado, porque con solo 40.000 euros en la cuenta lo llevas claro, que el otro día te la vi y solo tenías eso" sentenció.