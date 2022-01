Telecinco emitió ayer la gran final de 'La isla de las tentaciones'. Después de varias semanas, las parejas volvieron a reencontrarse en unas hogueras finales que estuvieron cargadas de tensión y emoción. De las cinco parejas que empezaron las experiencia, solo cuatro llegaron al final.

Darío y Sandra ya habían abandonado su aventura en la playas del Caribe tras una hoguera de confrontación en la que ambos decidieron irse por separado. Las infidelidades de ella y la inseguridad de él pusieron fin a su relación unas semanas antes que el resto de sus compañeros.

La pasada noche, las otras cuatro parejas por fin tomaron sus decisiones. La primera en reencontrarse fue la pareja formada por Zoe y Josué. Llegaron a la isla con una relación que se tambaleaba. Ella enamorada hasta las trancas y él, bastante pasota. Aseguraban que nadie daba un duro por su relación y ayer le callaron la boca a todos aquellos que no creían en su relación. En su paso por el programa descubrieron que están hechos el uno para el otro y decidieron irse juntos. Después de un reencuentro cargado de reproches y bastante tensión, ambos protagonizaron un bonito y romántico final de hoguera. "Hemos aprendido que en una pareja no solo es el amor, sino también aprender y crecer juntos" dijeron.

Finalmente Josué y Zoe han demostrado que su amor es fuerte y a prueba de tentaciones ❤️ ¡Enhorabuena!



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones11 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Avh9inSEKf — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 12 de enero de 2022

La hoguera de Nico y Gal·la fue una de las más tensas. La pareja volvió a verse las caras en la hoguera final, después de que él dejase plantada a su novia en la hoguera de confrontación. En las villas los dos han sido infieles a su pareja, pero Nico cree que todo lo que ha hecho su novia con Miguel ha sido por venganza. Su reencuentro ha estado repleto de reproches y malas palabras en las que él no fue capaz de decir ni una sola palabra buena de la que, hasta ese momento, era su novia.

Nico decidió irse solo para aprender a quererse más a sí mismo mientras que Gal·la apostó por empezar algo con su tentador Miguel. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que el chico que había hecho tambalear su relación, le dijo que también prefería irse solo.

Muy diferente fue la hoguera protagonizada por Rosario y Álvaro. Sin duda la más emotiva de toda la edición. Aunque al principio ambos no dejaron de echarse cosas en cara, finalmente terminaron confesando sus sentimientos. Aunque se quieren, son conscientes de que se han cargado su relación y lo mejor era tomar caminos separados. Al frutero ha sido una decisión que le ha "roto" pero Rosario, aunque lo pasó muy mal, decidió abandonar la experiencia con su tentador Suso, que a diferencia de lo que le ocurrió a su compañera, sí quiso irse con ella.

¡Suso también quiere irse con Rosario y se van convertidos en pareja! ❤️ ¡Que seáis muy felices!



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones11 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/bMXYWHs1OL — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 12 de enero de 2022

La última hoguera era un de las más esperadas. Tania y Alejandro se reencontraron después de un paso por el reality marcado por los celos y la desconfianza del modelo. Los comentarios que el andaluz hizo durante todo el concurso, hicieron que Tania se planteara si realmente era el hombre de su vida. Ella no consiguió borrar de su cabeza las imágenes que vio de Alejandro en la primera hoguera. Sus comentarios sobre ella le hicieron mucho daño y han sido el motivo principal que le ha llevado a romper su relación. Alejandro no se podía creer lo que estaba pasando y le suplicó a Tania, roto de dolor, que se lo pensara mejor. Pero ella se mantuvo firme: no quería seguir siendo la pareja de Alejandro.

Pero después de las hogueras finales no está todo dicho. La próxima semana Telecinco emitirá una nueva entrega donde podremos conocer como se encuentran las parejas seis meses después de su paso por el programa. ¿Se habrán mantenido firmes en sus decisiones o todo habrá cambiado tras abandonar la hoguera final?