El protagonismo persigue a Ana Obregón. Primero por su ausencia en las Campanadas tras dar positivo en COVID y ahora, por una confesión de Bertín Osborne que ha sorprendido mucho.

En su visita al programa de 'La Roca' que se emite todos los domingos en La Sexta, el cantante ha confesado que la presentadora puso hace años una cláusula en su contrato con TVE en el que se negaba a coincidir o a trabajar con él. Durante su entrevista , el presentador reconoció que tiene una forma de trabajar muy "peculiar". No es muy partidario de los guiones porque le gusta marcar su propio recorrido, de modo que siempre acaba improvisando, algo que chocaba mucho con la forma de trabajar que tiene Ana Obregón.

"Me dijeron en TVE que había una presentadora, íntima amiga mía y a la que adoro, que en su contrato tenía una cláusula de nunca presentar con Bertín Osborne". El cantante desveló que se trataba de Ana Obregón. "Anita es un metrónomo, ella se aprende todo el guion, y llegaba yo y aquello era un caos total y ella se volvía loca, y creo que dijo que nunca más quería volver a trabajar conmigo" ha confesado.

La propia Nuria Roca confirmó que Bertín tiene una forma de trabajar bastante complicada y contó una anécdota de cuando coincidieron una vez en un programa. "Presentábamos una gala en Valencia y a las 10 de la mañana ya estaba yo en plató para ver cómo era todo eso. Era a las 21:00 horas cuando se emitía y llegaste sobre las 12 del mediodía, saludaste a todo el mundo y todos adorándote", recordó la presentadora. "Entonces viniste y me dijiste que te ibas a pasar el día a la playa. Llegaste como una hora antes de la gala y me preguntaste si me lo sabía y salimos. Sobró hasta tiempo".

Sobre cómo es en la intimidad y cómo se comporta Bertín Osborne se ha hablado mucho durante las últimas semanas. Durante un especial de 'Mi casa es la tuya' con Toñi Moreno para hablar de sus cuarenta años en la música y de su vida en general, el presentador de televisión se cambió los papeles con la periodista y se dejó llevar, tanto que vimos a una persona completamente sincera, relajada y a gusto, contando sus errores y aciertos en la vida.

Fabiola Martínez nos habla de su separación de Bertín Osborne y cómo afrontaría una nueva relación del cantante https://t.co/QWtnSppdgT — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 26 de diciembre de 2021

El presentador de televisión aseguraba al comienzo de la entrevista que era consciente de que había sido un padre ausente con Claudia, Alejandra y Eugenia Osborne. Recordemos que el cantante estuvo viviendo 14 años en Miami tras su divorcio con Sandra Domenecq y eso le impidió estar todo lo cerca de sus hijas como le hubiese gustado, pero confesaba que ahora estaba recuperando el tiempo perdido.

Toñi Moreno no solo le entrevistó a él, también a Fabiola Martínez y a sus tres hijas, que coincidieron en una cosa: Sandra Domenecq les inculcó el amor hacía su padre y les ayudó a perdonar esas ausencias de Bertín. Una mujer que amaba al cantante hasta después de haberse divorciado y con el que tenía una bonita amistad, de hecho, entre risas recordaban como Fabiola cenó un 24 de diciembre con toda la familia.

Bertín recibió mensajes de muchos rostros conocidos como Iker Casillas, que le preguntó si era cierto que tenía buena relación con Julio Iglesias, a lo que el cantante aseguró que sí, a pesar de haber tenido sus pequeños roces gozaban de amistad. También Pedro Piqueras, que entre risas contaba la anécdota del día que Osborne tonteó con su madre, así como Isabel Díaz Ayuso, Sonsoles Ónega, Paz Padilla o Jorge Javier Vázquez.

Lo que nos quedó claro del programa de ayer es que Bertín Osborne ha sido y es un hombre emocional que se ha dejado llevar a lo largo de su vida por sus sentimientos. Casado por dos veces, las mejores elecciones en su vida han sido sus dos mujeres, de las que tiene los mejores hijos -que ya vimos este sábado la exquisita relación que hay- y apoyos en su vida.