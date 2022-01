Julia Otero vuelve a dar buenas noticias. La periodista ha anunciado en redes su regreso a 'Julia en la onda', el magacín vespertino que conduce en Onda Cero desde 2007. La presentadora se reincorpora al programa que lleva su nombre este lunes.

"Mañana vuelvo al cole. Tengo el plumier a punto e inquietud de primer día", tuiteaba este domingo la periodista, "a las 15h nos oímos en Julia en la Onda", escribía en su cuenta de Twitter. "Llegar hasta aquí no ha sido fácil pero hasta los años peores acaban en diciembre", expresaba la periodista, que añadía a su alegre mensaje el hashtag #Bienvenido2022.

Mañana vuelvo al cole. Tengo el plumier a punto e inquietud de primer día. A las 15h nos oímos en @Juliaenlaonda .

Llegar hasta aquí no ha sido fácil pero hasta los años peores acaban en diciembre. #Bienvenido2022 💃🏼💜⌛️ — Julia Otero (@julia_otero) 9 de enero de 2022

La presentadora tuvo que hacer un parón en su actividad profesional para tratarse el cáncer que le fue diagnosticado en febrero del año pasado. La conductora dijo adiós a las ondas, pero por poco tiempo. Este mes de noviembre comunicaba que había superado la enfermedad, explicando en una entrevista en Catalunya Radio que no le quedaba "ni una sola célula cancerígena".

Durante esa charla, Otero reconocía que el cáncer sí le ha dejado secuelas: "Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. Es decir, que id con cuidado conmigo porque no tengo tacto. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos", comentó con humor.