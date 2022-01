En los últimos meses la polémica y Paz Padilla han ido de la mano y en estas últimas semanas todavía más. Hace apenas unos días, la humorista protagonizó un discurso que no ha dejado a nadie indiferente sobre la efectividad de las vacunas apenas unos días después de haberse infectado con el virus por segunda vez.

La presentadora participó en un directo de Instagram con otras dos de las mujeres que se encargarán de dar la entrada al año. María de Monte y Anne Igartiburu acompañaron a la humorista en una conversación en la que la ha liado bien parda. Padilla se ha tomado la libertad de hablar sobre la pandemia como si de una experta se tratara, haciendo afirmaciones como que "las vacunas no sirven para nada" o que "la vacuna es la de bicho de luján."

Una conversación sin sentido que Anne Igartiburu intento, sin éxito, cortar. "A ver chicas..." dijo la presentadora. Paz Padilla hizo oídos sordos y siguió hablando con unos conceptos que quizá solo ella entendía. "Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente y está tanta gente inmunizada que hay muy poca ya con covid" aseguraba. Añadiendo también que "el pasaporte covid no sirve".

"Proteína Spider, Oritrón y Luján". ¿De verdad no pueden fichar por algún comité de expertos? pic.twitter.com/JgcXQKRYAZ — Oritrón (@CoronaVid19) 30 de diciembre de 2021

Estos comentarios, según ha explicado el portal 'Informalia', no habrían sentado nada bien al responsable de Mediaset, Paolo Vasile, ya que, según informa dicho medio, la reacción del dirigente ha sido contundente. "Que se calle la negacionista", ha comentado, aunque no de forma pública, ya que estas declaraciones no han trascendido más allá del ámbito privado.

Parece que Mediaset no está nada contenta con la actitud de Paz Padilla respecto a las vacunas y a otras cuestiones. De hecho, esta semana, la presentadora ha protagonizado otro momento que también ha generado mucho revuelo. Hasta tal punto, que una parte de la audiencia ha pedido su expulsión de la televisión. La humorista ha lanzado un discurso sobre el amor mientras hablaba de la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores. Unas palabras que han tachado de machistas y que estaban muy fuera de lugar.