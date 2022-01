Cristina Pedroche se ha convertido en la protagonista indiscutible en este comienzo de año. Como ya viene siendo habitual, la expectación que genera entorno al look con el que sorprenderá en las Campanadas es máxima y cada Fin de Año, las 12 uvas giran entorno a la presentadora. Sus atuendos siempre suscitan mucha controversia pero este año, ha superado todos los récords.

De hecho, este 2021, la colaborado ha superado sus propias marcas y ha conseguido que Antena 3 lograra unas cifras históricas durante la retransmisión de las Campanadas, que siguieron 6.308.000 espectadores alcanzando un33,7% de cuota de pantalla, convirtiéndose en la cadena líder de la noche. Un éxito que parece que ha sobrepasado a Cristina Pedroche.

A pesar de haber recibido muchas muestras de cariño, las críticas también han sido muchísimas y aunque, es algo a lo que ya se ha ido acostumbrando a lo largo de estos años, esta vez la situación ha podido con ella y ha querido abrirse en canal en sus redes sociales y confesar como se siente.

"Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal. Este año quería que fuera el más especial y os juro que esa noche lo disfruté muchísimo. Creo que se me notaba, que estaba feliz, espléndida, de verdad parecía que había vuelto a nacer", ha comenzado escribiendo en un post de Instagram.

"Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma y orgullosa de lo que estaba pasando y muy feliz por poder lucir un diseño de 1991 de Manuel Piña. Soy consciente del privilegio que es haberme convertido en su musa póstuma y no puedo estar más agradecida tanto a Josie por pensar en mí para tal homenaje, y al Museo de Manuel Piña en Manzanares, por su generosidad, GRACIAS”.

"No sé si este ha sido el último año. Esa, es una decisión que no depende de mí. Si por mí fuera despediría la última Nochevieja del año con todos vosotros durante toda mi vida. Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas, porque la gente me felicita cuando sé que muchos no se alegran de verdad. Felicitarme con la audiencia no me vale. Me vale que el 31 me digas: ‘olé tú Pedroche’”, continuaba.

"Sé que lo que hemos conseguido es algo histórico para el mundo de la televisión, pero cada 31 yo me quedo totalmente desnuda en cuanto a sentimientos y lo doy todo, si ese día no has estado, para mí no tiene sentido que estés detrás de las audiencias. Yo nunca hablo de esas cifras, ni pongo nada en redes porque de verdad yo lo hago por mí. Es una recompensa personal. Por supuesto que es genial que la gente me acompañe esa noche y cada vez sean más las personas que eligen la cadena en la que estoy, ya que gracias a eso, puedo continuar haciéndolo".

"Os deseo a todos lo mejor para este año nuevo. Para los que me apoyáis, los que os preocupáis por mí, los que entendéis el trabajazo que hay detrás, porque por vosotros vale la pena todo. Gracias por estar ahí. A los que no, también os deseo lo mejor porque todo el mundo se merece amor. De hecho, estoy convencida de que si esas personas tuvieran más amor serían más respetuosas", ha concluido Pedroche en una publicación con la que ha querido compartir como se siente antes de despedirse por una temporada.