La actualidad del mundo del corazón sigue en la misma línea que el año anterior. La relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores sigue dando mucho de que hablar. Tras las fiestas de Navidad, la nieta de Rocío Jurado aseguraba que no había recibido ningún mensaje de su madre y que, aunque le dolía que su madre no la defendiera en 'Sálvame', ella y su hermano seguían abiertos a una conversación.

'Sálvame' ha querido rescatar estas palabras y ha reabierto el debate sobre una posible reconciliación entre ambas. Kiko Hernández y Carmen Borrego no se creen las palabras de la joven y han cargado duramente contra ella. Sin embargo, Paz Padilla ha querido ser más neutral con un discurso que ha sido duramente criticado.

"No opino ni juzgo porque no soy nadie para hacerlo. Yo he tenido 16 años y también soy madre. Pero me da una tristeza, me duele el alma. Me angustia verlas. Que la distancia entre ambas sea cada vez más inalcanzable. Y que hablen con el corazón, es el único consejo que les doy." comenzaba diciendo. "Si yo pudiera cogería a una y a la otra y las encerraba en una habitación y que se dijeran todo lo que se tienen que decir y hasta que no se digan te quiero no salgan de ahí. Solamente hay que decir te quiero. Y olvidar porque si vivimos con el rencor con el pasado no se quiere."

Era entonces cuando Kiko Hernández le recordaba que lo que estaba pidiendo era encerrar a una madre con su hija que le había pegado una paliza y que no le había pedido perdón. “Es que no estamos hablando de situaciones normales de una madre y una hija. Cuanto ha habido tantos camiones de mierda es muy difícil”, le decía el colaborador.

“El amor sí, el amor lo puede todo. El amor como concepto, el amor incondicional, el amor generoso, el amor que antepones todo el amor ante la rabia y el rencor. Para mi el amor de una madre y de una hija está por encima de todo” zanjaba la presentadora a lo que el colaborador respondía con un contundente "no, no lo puede porque estamos hablando de una mujer que se quito quitar del medio”.

Ni sus compañeros de programa ni las redes comulgaron con sus palabras y los usuarios de Twitter cargaron duramente contra ella.

Los discursos de Paz Padilla en #YoVeoSálvame cada día son más peligrosos. No entiendo que sigan sin apartarla de este programa. — Sergio Merillas (@sergiolmerillas) 4 de enero de 2022

Paz Padilla ha perdido el norte #yoveosalvame — Arnau Martínez (@arnaumj) 4 de enero de 2022

Paz Padilla pidiendo que metan en una habitación a RC con la señora que casi la mata para que hablen y se digan que se quieren.



Por favor, sacad a esta tiparraca de la televisión YA porque su ignorancia un puto peligro para quien la escucha. #APOYOROCIO4E — Vicky Lecter ❤️‍🔥 (@VickyLecter) 4 de enero de 2022

#yoveosalvame La mentalidad MACHISTA de Paz Padilla,no la deja ver más allá de su nariz!!

Pues no dice que ella encerraria a Rocío Carrasco con su hija en un cuarto pára decirse que se quieran🤦🏻‍♀️ Una hija que la maltrató y todavía no ha sido capaz de pedirla perdón!#APOYOROCIO4E pic.twitter.com/KsmeTrHNz0 — Gabriella (@Gabriel39108898) 4 de enero de 2022

De verdad, o quitan a Paz Padilla de Telecinco o que luego no se quejen. No es normal tener a una persona opinando de temas que no sabe, hablando de una mujer maltratada por su hija de esa manera. De vergüenza. #yoveosálvame — ᴄᴀᴍɪ ✈️ (@camyyxap) 4 de enero de 2022

Tacharon su discurso de peligroso y machista e incluso algunos llegaron a pedir su expulsión de la televisión.

Por el momento, ella no se ha pronunciado ante estas reacciones ni tampoco lo ha hecho el programa aunque, no es la primera vez que Paz Padilla se encuentra en el foco de la polémica por sus palabras fuera de lugar. De hecho, hace tan solo unos días, las redes también estallaron contra ella por su inapropiado discurso sobre la pandemia y el coronavirus así que, tras una nueva polémica, es muy posible que la cadena comienza a replantearse la presencia de Paz Padilla en la pequeña pantalla.