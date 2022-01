Ana Obregón sigue siendo la protagonista de los últimos días. Primero por su ausencia en las Campanadas tras dar positivo en covid y ahora, por una confesión de Bertín Osborne que ha sorprendido mucho.

En su visita al programa de 'La Roca' que se emite todos los domingos en La Sexta, el cantante ha confesado que la presentadora puso hace años una cláusula en su contrato con TVE en el que se negaba a coincidir o a trabajar con el cantante. Durante su entrevista , el presentador reconoció que tiene una forma de trabajar muy "peculiar". No es muy partidario de los guiones porque le gusta marcar su propio recorrido, de modo que siempre acaba improvisando; algo que chocaba mucho con la forma de trabajar que tiene Ana Obregón.

"Me dijeron en TVE que había una presentadora, íntima amiga mía y a la que la adoro, que en su contrato tenía una cláusula de nunca presentar con Bertín Osborne". El cantante desveló que se trataba de Ana Obregón. "Anita es un metrónomo, ella se aprende todo el guion, y llegaba yo y aquello era un caos total y ella se volvía loca, y creo que dijo que nunca más quería volver a trabajar conmigo" ha confesado.

La propia Nuria Roca confirmó que Bertín tiene una forma de trabajar bastante complicada y contó una anécdota de cuando coincidieron una vez en un programa. "Presentábamos una gala en Valencia y a las 10 de la mañana ya estaba yo en plató para ver cómo era todo eso. Era a las 21:00 horas cuando se emitía y llegaste sobre las 12 del mediodía, saludaste a todo el mundo y todos adorándote", recordó la presentadora. "Entonces viniste y me dijiste que te ibas a pasar el día a la playa. Llegaste como una hora antes de la gala y me preguntaste si me lo sabía y salimos. Sobró hasta tiempo".