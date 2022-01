El año ha empezado con una noticia que ha dejado sin palabras al mundo de las redes sociales. Tamara Gorro acaba de anunciar que ha tomado la decisión de separarse de su marido, el futbolista Ezequiel Garay. La pareja, queva lleba doce años junta y nueve de casados, se ha convertido en una de las más queridas. Ambos nos tienen acostumbrados a mostrar su amor en redes sociales y el día a día de la familia que han formado juntos.

Precisamente por esto los seguidores de la que fuera pretendienta de 'Mujeres y hombres' han empezado a sospechar. Desde hacía ya un tiempo, non compartían cosas juntos en redes y ahora ya sabemos el porqué. Tamara ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que ha confesado que han decidido tomar caminos separados. "Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio", ha indicado.

"Nos vamos a separar, que no divorciar", ha recalcado asegurando que espera que todo tenga solución y puedan volver a estar juntos. "Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido", ha reconocido, visiblemente muy afectada por el duro momento que está pasando.

En el vídeo ha confesado que esto es algo que llevan pensando desde hace un tiempo y es que, como todas las parejas, han pasado por algunos baches. "Siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, somos igual que todos, pero cuando llega un momento en el que te estancas tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o por el contrario tomar un descanso con la fe y la esperanza de volver a estar juntos".

Ha querido aprovechar la publicación para recordar su historia. Llevan 12 años de relación y en todo este tiempo han conseguido crear una familia que espera que no termine rompiéndose y ha reconocido que ya llevan algunos meses viviendo como pareja sin serlo. "Se van a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar y eso implica que él y yo tengamos que estar en diferentes casas", ha confesado.

Ha dicho que se les seguirá viendo juntos compartiendo algunos momentos, y es que quieren llevar esto con total normalidad por el bien de sus hijos. "Ezequiel siempre me va a tener a su lado, volvamos a estar juntos o sea indefinido. Le quiero, le amo y sé que él también".

La colaboradora ha reconocido que en estos momentos se encuentra muy "flojita" y es que está pasando por un momento muy duro del que espera poder salir pronto. "Estoy pasando por un momento muy jodido, no solo por mi matrimonio, pero se sale de todo y yo solo deseo una cosa, que eso tenga un final muy feliz. Es una pausa para luego coger carrerilla. No voy a hablar más del tema", ha finalizado.