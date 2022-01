El año acaba de empezar y José Antonio Avilés ya ha sido expulsado del plató de 'Viva la vida'. El polémico tertuliano comenzó el programa en su línea, a gritos. Esta vez su antagonista fue Raquel Bollo, a la que acusaba de haber mentido sobre una información que ella había dado. Avilés afirmó que le había contado otra cosa "en el coche de producción". "Si queremos poner las cartas encimas de la mesa, las ponemos", dijo, excedido en sus formas como habitúa.

"¿Vienes como un cabestro o como una persona normal para debatir?", le soltó Raquel Bollo. Fue entonces cuando Emma García intervino para pedir que se calmaran y que debatieran "en un tono normal, que acabamos de empezar y nos quedan cinco horas por delante".

Transcurridos apenas 20 minutos de programa, finalmente la presentadora se hartó y dijo que no iban "a continuar así". "O mantenemos los turnos o empiezo a cortar micros", insistió Emma, que a vista del gallinero prefirió pasar de tema. Esto provocó la queja de Avilés: "No es justo". "Lo que es justo o no lo decido yo", replicó la presentadora, que añadía: "¿Te parece bien?".

Avilés volvió a coger carrerilla contra Bollo, con lo que colmó la paciencia de la presentadora: "Vete a airearte, por favor", le dijo. Avilés se marchó finalmente de plató, mientras Emma pedía a calma de nuevo a sus colaboradores: "No me hace ninguna gracia que hablemos todos a la vez". "A mí no me agredís, es al que está en casa y quiere enterarse de lo que ocurre. Así es imposible".