Tanxugueiras reivindican la música tradicional de las mujeres gallegas, aquellas 'pandereteiras' que tenían hasta "vergüenza" de cantar porque su música "no valía nada". Es la misma que ahora puede llegar hasta el escenario de Eurovisión de la mano de "Terra", la canción que interpretan estas tres artistas.

Este grupo gallego, formado por las hermanas Olaia y Sabela Maneiro y Aida Tarrío, es uno de los grandes favoritos para ganar el Benidorm Fest, la preselección española para Eurovisión 2022. Con estas "cantareiras de la nueva década", como se definen, comienza la serie de entrevistas de Europa Press a los participantes en el festival.

Con más de un millón de visualizaciones en el vídeo de su canción "Terra", Tanxugueiras reconocen estar en una "nube" y subrayan el "orgullo" que sienten ante esta acogida. En este caso, trasciende a los números, ya que con su música también buscan reconocer la labor de las mujeres que mantuvieron vivas las canciones tradicionales en gallego.

"Eran mujeres anónimas, que eran poetas sin saber leer y escribir muchas de ellas", explica Tarrío. Algunas ya fallecieron, pero las que continúan vivas pueden tener en 2022 la oportunidad de ver cómo su música llega a un escenario como Eurovisión: "A día de hoy las señoras nos dicen que les da vergüenza cantar por qué, '¿qué vale su música?' '¿para qué la van a cantar si no vale de nada?' y de repente ver que la música y las letras que hacían ellas está en un escenario como Eurovisión, eso tiene que ser una pasada y un orgullo".

Ahora "vienen para quedarse", como cantan en "Terra". La letra de la canción incluye la frase "No hay fronteras" en cada uno de los idiomas de España además del gallego: castellano, catalán, vasco "e incluso aquel del que se dice que no es un idioma", el asturiano.

La idea surgió desde el principio: "Teníamos pensado que esto no era solamente para Galicia, sino para todas las lenguas cooficiales, y era un grito de 'Basta ya' para normalizarlas. Por tanto, lo tuvimos claro desde el primer momento". De hecho, auguran: "Las gallegas tenemos la suerte de ser las primeras que estamos en la selección, pero detrás de nosotras van a cambiar las cosas y va a empezar a ir más gente en otras lenguas cooficiales".

Este "no hay fronteras" es una de las frases que más se repiten en su canción, y pese a que son de las grandes favoritas para pisar el escenario de Turín en mayo, Tanxugueiras no se plantean traducir esta frase al inglés de cara a Eurovisión: "La canción está redonda como está".

El tema fue creado con el propósito de ir al festival, inspirada en la aceptación que tuvo otra de sus canciones, "Figa". "Sabíamos que tenía que durar tres minutos. Eso también facilita a la hora de acabar la canción, si no yo podría haber seguido con el 'Ailaralalá' seis minutos", comenta Olaia Maneiro.

Lo que sí fue complicado, explica Sabela Maneiro, fue encontrar el título. Y es que la palabra "Terra" no aparece en la letra: "Somos malísimas para escoger títulos de las canciones y nos costó mucho porque no sabíamos qué ponerle". Finalmente fue esta palabra la que consiguió que "todo casara y tuviera sentido". "Terra representa el mundo, es raíz, no solo se queda en España en Galicia, sino a todo el mundo, a no hay fronteras, a unificar, a no ser separatistas", agrega Olaia.

El hecho de que "Terra" sea la primera canción en una lengua cooficial que opta a representar a España en Eurovisión ha levantado, según las artistas, una ola de buenas críticas: "Hay muy pocos comentarios negativos", remarca Olaia Maneiro.

No obstante, a lo largo de su carrera sí se han encontrado con aquellos que les proponían cantar en castellano "para llegar a más gente" o incluso quienes piensan que su música tendría mayor alcance si fueran un grupo de hombres y no de mujeres. "Nosotras no somos quién para decirles lo que tienen que pensar, cada uno que piense lo que quiera, pero creemos que es pensar en pobre".

"Es el típico pensamiento de 'no quiero tener un Ferrari pero no quiero que mi vecina lo tenga'. Es un pensamiento que está muy implantado en la sociedad del odio y del autoodio", lamenta Tarrío. "Nos encantaría que cada uno pudiera disfrutar de su lengua, que es algo que enriquece a un país, un país que tiene tantas lenguas y dialectos", agrega.

Sin embargo, ven "muy esperanzador" la falta de comentarios negativos frente a "Terra". "Hay orgullo, pero tanto del norte como del sur". "La acogida está siendo increíblemente buena", remarcan. Con este impulso, afrontan un 2022 marcado por su nuevo disco, que saldrá en los próximos meses; una nueva gira con un directo "muy diferente al del año pasado" y con la incertidumbre de si llegarán o no a Turín.

Y es que, comentan las Tanxugueiras, cada año que pasa desde que se embarcaron en su carrera "triplica las expectativas". "Cada año parecen 20 años en la vida de una persona normal", bromean. En este caso, el nuevo año viene marcado por la "aventura" del Benidorm Fest, pero luego "Tanxugueiras continúa y más fuertes que nunca".

Lo que sí se mantiene es la esencia del grupo: "Nosotras somos pandereteiras y seguiremos siendo pandereteiras hasta que acabe Tanxugueiras". De hecho, seguirán incorporando una parte de música tradicional en sus conciertos aunque saquen canciones nuevas.

A esta defensa de la música tradicional, se suma la reivindicación del mundo rural: "Somos personas del rural, de aldea" y defienden darle "la importancia que tiene". "En las épocas de hambre, donde no se pasaba era en los pueblos", recuerdan. "Nuestra música nace de lo rural, en las ciudades antiguamente se tocaba el piano y era en las aldeas donde se tocaba la pandereta y se hacía música 'popular'".

"No es un insulto", subrayan, y apuestan por algo que reiteran a la gente que muestra también reticencias a su música: "Se tienen que documentar un poquito más". "Muchas veces, el rechazo es ignorancia o falta de conocimiento", zanjan.