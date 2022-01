Ibai Llanos vuelve a dar la 'campanada' con la retransmisión de su especial de final de año. Aunque por el momento se desconocen los datos de las televisiones lineales, el 'streamer' ha conseguido aumentar los espectadores de su emisión de las uvas respecto al año pasado, que fue el primero en el que hizo este espacio, con más de 337.431 dispositivos conectados de media en sus tres horas de emisión, según cifra TV Top, empresa que se dedica a "la monitorización de canales de las plataformas de vídeo más importantes del mundo (YouTube y Twitch)".

Llanos registró también picos máximos en la retransmisión de 801.074 dispositivos conectados a las 23:59 horas, un minuto antes de las Campanadas, y un total de más de 2,2 millones de usuarios únicos, es decir, dispositivos que conectaron en algún momento con este especial de Nochevieja.

Estas Campanadas también contó con varios momentos destacados a lo largo de esta retransmisión. Uno de ellos fue el gesto que Ramón García le hizo a Ibai Llanos durante la emisión al regalarle algo muy especial para él: una pajarita multicolor que lució en las campanadas de 1995-1996, sus primeras uvas, que dio con Ana García Obregón.

Qué grande eres, Ramón. La historia de la pajarita de hoy. pic.twitter.com/LqRpbflfCW — Ibai (@IbaiLlanos) 31 de diciembre de 2021

"Ese Ramontxu jovencito con el pelo negro llevaba esa misma pajarita. Han pasado 26 años", aseguró el mítico presentador, que también le mandó un abrazo a su compañera y amiga Ana García Obregón tras perderse las campanadas por su positivo en covid, gesto al que también se unió Ibai.

Previamente a este momento, en la tertulia que hicieron en este retransmisión, Ramón García también volvía a pronunciarse sobre el deseado regreso del 'Grand Prix': "No fue en una calentada. En un futuro se hablará. He hecho muchas entrevistas para estas entrevistas y, como ahora vienen chavales jóvenes y se han criado con él, siempre me preguntan por su vuelta. Vamos a intentarlo, lo que pasa es que los dos equipos nos pondremos cuando empiece el 2022. No sabemos si se va a poder hacer. A fecha de hoy, no sabemos nada. No vamos a engañar a la gente, pero nos encantaría hacerlo.

Llanos y García también compartieron en la charla previa de las campanadas que el 'Grand Prix' debía conservar que pueblos de España debían ser los equipos participantes. "Eso es fundamental. Es el corazón. Es que España es rural. Era las Olimpiadas de los pueblos. Además, eran localidades de menos de 5000 habitantes. Es decir, la visión que dábamos de ese pueblo durante dos horas y pico en televisión era la pera. Hay que poner el foco en los pueblos pequeños", afirmó el presentador, que añadió que habría que adaptarlo a la actualidad, juntando lo de antes con la esencia de los pueblos y plataformas como Twitch.

Una vez dadas las campanadas con el sonido y la imagen del reloj de la Puerta del Sol, Ibai y Ramón tuvieron un divertido lapsus a la hora de felicitar el nuevo, que solucionaron rápidamente y relativizando el momento: "Feliz 2020".