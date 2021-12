La cuenta atrás para despedir el año ha llegado a su fin y también para conocer uno de los secretos mejor guardados de la noche de hoy. Quedan prácticamente unas horas para que se descubra el look con el Cristina Pedroche pretende sorprendernos una Nochevieja más.

Este año, la presentadora ha generado una grandísima expectación a través de sus redes sociales con varios vídeos con los que ha ido dando pistas de lo que puede ocurrir esta noche. Primero público un vídeo con con desnudo incluido en el que se le ve paseando por el centro de Madrid y otro, que sin duda ha despertado la curiosidad de todos, en el que protagoniza un cambio de look que nos ha dejado sin palabras. Parece que estas Campanadas van a ser más sorprendentes que nunca y su vestido no va a ser el único protagonista

En este vídeo, que acumula cientos de visitas, Cristina Pedroche sale rapándose dejando ver que en esta ocasión puede que el mayor protagonista de todos no sea su atuendo, sino su pelo. De hecho, desde que hizo esta publicación, la colaboradora ha estado utilizando pelucas para mantener la incógnita.

Un año más, es Josie el diseñador encargado de su estilismo y ya ha dado algunas pistas de como y que representará este look que no estuvo listo hasta el 20 de diciembre. Según ha confesado el estilista, en esta edición los complementos adquieren muchísima importancia y pasan a ser la parte protagonista junto al vestido.

Además, ha confesado que el look tendrá su significado relacionado con la actualidad, ya que siempre se basa en una lectura de la moda del momento para crear los outfits de las Campanadas. También sabemos que será un estilismo 'made in Spain'.

Pedroche también ha dado algún que otro detalle sobre su atuendo. En su visita a 'El Hormiguero', reconoció que "este año pasan más cosas alrededor que no es sólo el vestido y lo que puede o no cubrir". Para crear más expectación si cabe, la presentadora explicó que este año no ha tenido problemas con la talla y es que su vestido no está hecho de tela como tal. "Es otra cosa, es un mensaje", ha indicado.

Sin duda, unos adelantos que nos han dejado con ganas de que lleguen ya las Campanadas para saber con qué nos terminarán sorprendiendo en esta ocasión.