'Nadie al volante', el programa de Movistar+ que conduce Patricia Conde y que parodia el mundo de la televisión desde la redacción de un programa ficticio despidió el último programa del año con la presencia de Cristina Pedroche. En las últimas semanas, la colaboradora se ha dejado ver en un montón de programas de televisión para hacer promoción de las Campanadas pero en esta ocasión, su visita ha tenido una doble intención.

En este nuevo capítulo la trama gira entorno a la conductora del programa. Conde ha sido elegida para dar las Campanadas en Movistar y como no podía ser de otra manera, solicita la ayuda de una experta en la materia. Pedroche acude a la ayuda de su compañera pero su intención no es del toda buena porque la mujer de Dabid Muñoz termina boicoteándola convenciéndola para que las dos lleven el mismo 'look' en Nochevieja. Ambas revelan que su estilismo consiste en una bata de casa. "Nos falta ponernos los rulos, desmaquillarnos completamente y las alpargatas", explica la reina de las Campanadas.

Siendo el último programa del año y con las campanadas encima, no podíamos contar con otra invitada 😜



Esta noche a las 22.30h, @CristiPedroche en #NadieAlVolante. pic.twitter.com/R8bfc9ZfAW — #0 de Movistar+ (@cero) 27 de diciembre de 2021

Lo que ocurre en realidad es que solo será Cristina la que aparezca vestida de etiqueta. En un sketch, Pedroche explicaba a la presentadora por qué le debía esta pequeña revancha: "Te la debía, Patri. ¿Te acuerdas cuando empecé en 'Sé lo que hicisteis' que yo estaba super nerviosa y tú me ayudaste un montón?", a lo que la que fuera su compañera de programa contestaba: "Claro que me acuerdo, te dije: "Lo vas a hacer genial y te vas a convertir en una estrella. Y no me equivoqué".

La de Vallecas reconoce que fue exactamente así y mirando a cámara desveló lo que realmente sucedió aquel día de hace una década: "Después tiró aceite en el plató para que me resbalara al salir. Que casi me mato. Pero no pasa nada, no pasa nada eso sí, la Pedroche no olvida" sentenciaba.

La caída en 'Sé lo que hicisteis'

En el año 2010 Cristina Pedroche fue elegida para sustituir a Pilar Rubio en el programa 'Sé lo que hicisteis'. La colaboradora, que empezaba su aventura televisiva, sufrió una aparatosa caída en una de sus entradas al plató del programa.

Tras la caída, la presentadora confesaba en tono jocoso que había echado aceite por el suelo pero al instante se tiraba a con su ropa y aseguró: "¡Te juro que no lo he hecho aposta! ¡Perdónanos!". Ángel Martín le sugirió que le diera un beso a la rodilla a la recién llegada, que señaló: "Me va a salir un moratón. ¿Y así cómo voy a ir a Eurovisión?".