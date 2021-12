La situación epidemiológica nos esta dejando unos festejos navideños de lo más atípicos. El aumento constante en las cifras de contagios y las numerosas restricciones que ya han se han impuesto en muchas Comunidades Autónomas han limitado mucho las celebraciones y son muchos los que han decidido cancelar sus planes.

No ha sido el caso de Nuria Roca. La periodista ha querido aprovechar las vacaciones para realizar una escapada romántica con su marido Juan del Val. Y así se lo quiso mostrar a sus seguidores publicando una foto desde el aeropuerto. "Vamos que nos vamosssss", escribía en el pie de foto.

Hasta aquí todo normal si no fuera por el mensaje que la presentadora lanzaba en 'El Hormiguero' hace tan solo unos días. Aprovechando un mensaje de Pablo Motos en el que hacía un llamamiento a la ciudadanía para que fuera consecuente e hiciera un esfuerzo por quedarse en casa o evitar las reuniones familiares con el fin de no favorecer a la propagación de virus, Roca pedía también prudencia.

Sus palabras no han quedado en el olvido y su fotografía desató el enfado de sus seguidores. Muchos le reprochaban su gran contradicción al irse de viaje y la tachaban de incoherente. "Está muy bien decir unas cosas en televisión y después hacer lo contrario", "no viajar, no juntarse con la familia... no has cumplido ni una. El problema es decir públicamente una cosa y hacer otra" o "acojonante tanto decir que la gente se quede en casa y colgando fotos en el aeropuerto" son algunos de los comentarios que la actriz ha recibido en su polémico post de Instagram.

Antes estas palabras, la presentadora de 'La Roca' no ha querido quedarse callada y ha respondido tajantemente a las críticas: "Soy responsable de lo que digo, no pienso serlo de lo que no he dicho y algún obtuso ha interpretado. De mi boca no ha salido en ningún momento ni en ningún programa que no se pueda o no se deba viajar. Cumplo todas las normas escrupulosamente, me vacuno y me hago PCRs sistemáticamente al igual que toda mi familia" ha expresado indignada.

"Ya sé que no tengo que dar ninguna explicación de lo que hago o dejo de hacer, pero como hace tiempo que no contesto a nada, me apetecía aclarar. Yo sigo con mi viaje que compartiré por aquí. El que quiera que mire y el que no pues que también mire y luego critique, que también está en su derecho" culminaba la escritora con una fotografía en la que su marido y compañero de viaje ha querido mostrarle su apoyo: "Esa foto es robada y te voy a denunciar" comentaba poniendo un toque de humor a la situación.