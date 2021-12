Paula Vázquez ha vuelto a la televisión y lo ha hecho por todo lo alto. La gallega ha regresado a la pequeña pantalla de la mano de Amazon Prime para ponerse al frente de 'Celebrity Bake Off España' un programa gastronómico que busca al mejor pastelero famoso de España.

Su regreso a los hogares la ha traído de vuelta al foco y con motivo de eso, la presentadora ha concedido una entrevista a la revista 'Pronto' en la que ha contado qué ha estado haciendo todo este tiempo y como se encuentra su vida después de estos años apartada de la televisión. "De todo un poco. Viajo, si tengo amigas que puedan hacerlo conmigo; otras veces me deprimo o me pongo a estudiar... Ahora he vuelto a hacer deporte, que me viene bien, sobre todo, para mantener una rutina y la cabeza controlada porque, si no, es fácil que se te vaya un poco", ha desvelado Vázquez.

En la entrevista ha querido hablar también de su vida sentimental. Desde hace tiempo, la periodista ha sido muy cuestionada por esto y una vez más ha hablado sin tapujos sobre su situación. "Me gustaría disimular y decir que no puedo contaros, pero no hay nada", ha reconocido la de Ferrol que ha confirmado que se encuentra soltera y sin compromiso.

En su día congeló sus óvulos pero a día de hoy ha confesado que no sabe si los descongelará para ser madre. " Desde luego, si lo hago tendría que ser rápido, porque acabo de cumplir 47 años. Pero tengo que encontrar mi momento. A esta edad, ya no esperas que aparezca el compañero. Me refiero a que no necesito que venga un señor a hacerme un hijo. Me gusta tener pareja, pero un hijo lo puedo hacer yo sola", ha querido zanjar.