Un fin de semana más, 'Viva la vida' ha querido acompañar a sus espectadores. Durante la tarde de Navidad, el programa conducido por Emma García hacía un repaso por las celebraciones navideñas de los famosos. Muchas de ellas se vieron truncadas por la situación epidemiológica que ha dejado a muchas familias aisladas por casos positivos.

Una de ellas fue Ana María Aldón. La colaboradora de 'Viva la vida' hizo una conexión en directo con sus compañeros para compartir como estaba pasando estas fechas pero, la sorpresa llegó de la mano de Emma García. La presentadora quiso mostrar su empatía con su compañera al contar que ella también había visto truncados sus planes familiares. "No lo he contado, pero a mí me ha pasado lo mismo con mi hermano", confesaba.

García confesaba que trabajar en Navidad este año estaba siendo difícil y por ello el programa quiso darle una sorpresa. La vasca no pudo contener las lágrimas y se derrumbó en directo al ver las imágenes de su familia. "Son fechas complicadas. Aquí intentamos entretener con alegría, pero a veces hay situaciones difíciles, quieres estar más con ellos para darles amor y cariño, sobre todo con mi padre, que quiero decirle lo muchísimo que le quiero. Siempre está ahí con una palabra bonita y nunca encuentro el momento de decírselo" decía.

Aseguró que estaba entusiasmada con poder reunirse con su familia esta Nochebuena y esta Navidad pero el reencuentro se ha visto frustrado. "No nos hemos podido juntar porque mi hermano había estado en contacto con un positivo”. Por este motivo, ha revelado que han preferido ser prudentes y no reunirse para que la cosa fuera a más.

De esta forma, la presentadora se ha unido a otros famosos que han tenido que cancelar sus planes a última hora debido a un contacto estrecho de algún miembro de su familia con un positivo en coronavirus. "No hay otra que echarle humor porque sino te mueres de pena. Estamos mejor que el año pasado porque el año pasado cada uno estaba su casa y solo era la familia más íntima", ha indicado Emma García tratando de buscar el lado positivo a toda esta situación.