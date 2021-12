Kiko Matamoros está de celebración. Uno de los colaboradores más míticos de la televisión cumple hoy 65 años y les ha querido dar la bienvenida por todo lo alto sumándose a la nueva moda de los famosos. A lo largo de este año han sido mucho los rostros conocidos que han querido festejar sus cumpleaños mostrándose ante sus seguidores como Dios les trajo al mundo y el padre de Laura Matamoros no ha querido ser menos.

Kiko ha explicado que la publicación de estas fotos se debe a que hace unos días sus compañeros le dijeron que "a ver si subes una fotografía desnudo cuando cumplas años" y él no ha dudado en cumplir con su palabra. Ha compartido cinco fotografías en su cuenta de Instagram en las que presume de cuerpo.

"Esta noche me caen 65 tacos. Gracias a todos los que me habéis acompañado en mi puesta a punto y convencido de que solo es un número" escribía Matamoros junto a las instantáneas que no han dejado indiferente a sus seguidores. Aunque muchos se han sorprendido gratamente con su aspecto físico, otros muchos han mostrando su desagrado: "un poco de grimilla", "que horror de fotos" o "las hormonas son maravillosas" son algunos de los comentarios que ha recibido el colaborador.

Sus compañeros de 'Viva la vida' también se han quedado muy sorprendido con su publicación y no han querido desaprovechar la visita de Kiko Matamoros al plató de Telecinco para preguntarle por estas fotografías subidas de todo. "Me hice la marcación abdominal este verano y este es el resultado después de currármelo y mucho suplemento", ha reconocido , añadiendo que "es una forma de celebrar mi 65 cumpleaños y de que lo celebren mi seguidores y seguidoras".

Matamoros ha querido lucir músculos y tatuajes con una publicación con la que muestra lo orgulloso que está de su cuerpo después de todo lo que trabaja para mantenerse en forma a sus 65 años y a punto de convertirse en abuelo por segunda vez.

De esto también ha hablado en el programa de Emma García. Su hija Laura está a punto de dar a luz a su segundo hijo con el cocinero Benji Aparicio y Kiko ha confesado que nada le haría más ilusión que compartir cumpleaños con su nieto. ¿Tendrá la familia Matamoros una doble celebración?