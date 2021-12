A solo unos días de que 'Secret Story' ponga fin a su edición, los rumores y la polémica no dejan de sucederse. La audiencia está de todo menos contenta con la dirección del programa y más a menudo de lo que al reality le gustaría, las acusaciones de tongo y los mensajes de decepción no dejan de repetirse.

Hace tan solo unas semanas la neutralidad del programa se puso en entredicho cuando las redes sacaron a la luz una posible relación de parentesco entre Cristina Porta y la directora de 'La casa de los secretos.' "Me está escribiendo un montón de gente que me dice que Cristina se ha quedado porque es amiga de María Zambrano, la directora del programa" confesaba Jorge Javier para aclarar que "no, no son amigas, María Zambrano no es amiga de Cristina Porta, es su madrina de bautizo, después se hizo cargo de sus estudios enviándola a una escuela de Suiza donde hicieron de ella una señorita", decía asegurando que se trataba de "una historia muy bonita". Unas palabras que supuestamente, el presentar empleó de una forma irónica pero que no todo el mundo interpretó así.

De hecho, en el debate de ayer, fue Alba Carrillo la que volvió a sacar el tema. Los ataques hacia su madre la cabrearon y sin pelos en la lengua, acuso al programa de tongo. "Es verdad que mi madre se fue a la primera nominación porque no tenía de madrina a María Zambrano, Cristina Porta un beso”, dijo con cierta sorna e ironía. Unas palabras que sentaron muy mal a la defensora de Cristina. "Quiero aclararlo porque ya estoy hasta aquí del tema de un bulo que se creó y obviamente no conocemos a María de absolutamente nada" afirmaba. “Estoy hasta aquí de leerlo en Twitter. Me parece lamentable que lo digas así sin tener la información“

En ese momento, Jordi González tomó la palabra para desmentir cualquier vínculo. “Vamos a ver hace referencia a un parentesco entre la directora y productiva ejecutiva del programa y Cristina Porta. Me están pidiendo que lo desmienta porque no hay ningún parentesco o ninguna conexión“.

Jordi: "Ninguna persona con vínculo personal o familiar con ningún miembro del equipo ha concursado en ningún programa de esta empresa" #SecretNoche15 pic.twitter.com/i7LzUwifqn — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 20 de diciembre de 2021

El propio presentador ha vuelto a insistir en que no existe ningún vínculo entre ellas. "Cristina Porta no tiene relación de parentesco ninguno con nadie de este programa. La confusión proviene de una ironía de mi compañero Jorge Javier. Alguien lo malinterpretó, lo divulgó y desde el programa se desmiente categóricamente. Jamás en un programa reality producido por esta empresa ni por Zepelín TV ha concursado nadie que tenga ningún vínculo personal tipo familiar con un presentador o trabajador de la cadena” sentenciaba.