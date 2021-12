Sólo queda una semana para que 'Secret Story' conozca a su ganador y por todos es sabido que una de las grandes apuestas de Telecinco para este otoño no ha tenido el éxito que se esperaba y por eso, para intentar salvar las cifras de audiencia, a pocos días de la final, el reality ha apostado por una nueva estrategia que lo único que ha conseguido ha sido irritar a los espectadores una vez más.

Con la excusa de saldar (una vez más) las cuentas pendientes que fueron surgiendo durante la convivencia, cuatro ex concursantes regresaron a la casa de Guadalix y que casualidad que fueron los cuatros más polémicos de la edición y a ver si así, conseguían hacer algo para enganchar al espectador. Adara Molinero, Miguel Frigenti, Lucía Pariente y Julen Guerrera regresaron a dar cera a sus compañeros pero no a todos, claro. El blanco de críticas volvió a ser la pareja formada por Cristina y Luca.

El reencuentro se convirtió en un auténtico espectáculo de insultos, gritos y descontrol absoluto que en más de una ocasión superó hasta a Jorge Javier Vázquez, que se vio obligado a cortar el programa incapaz de frenar a los concursantes.

Este mecanismo que el programa se sacó de la manga no termino de convencer en el exterior. "No termino de entender que suban a gente de fuera, machaquen e insulten a gente que lleva tres meses aislados y no tengan ni la opción de contestar. Solo insultan y agreden verbalmente todo el tiempo" decía Isabel Rábago. Una opinión compartida por buena parte de la audiencia, que tampoco entendía el porqué de una visita que lo único que ha conseguido es desestabilizar más a los finalistas.

"¿Por qué no siguen con su vida y nos dejan en paz? ¿Por qué tenemos que aguantar que suban atacándonos a nosotros y a nuestra relación?", le preguntaba Luca a Cristina.

Secret Story ha sido una decepción de reality de principio a fin. No se hizo buena promo, no fueron fieles al formato original, no han estado a la altura de GH, medio casting han sido muebles, se ha premiado lo artificial y su final carece de interés. #SecretGala14 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) 17 de diciembre de 2021

Enhorabuena María Zambrano, has conseguido tener la final más aburrida y con menos interés de todos los realities. #SecretGala14 — Pirata 🏴‍☠️ (@PirataGH) 17 de diciembre de 2021

Pero uno de los momentos más bochornosos se vivió de la mano de Lucía Pariente. La ex concursante llegó a Guadalix con la escopeta bien cargada y dispuesta a disparar contra todo el que se le pusiera por delante aunque su estrategia se fue gestando incluso antes de llegar. Escribió un tuit de lo más desagradable "Cristina Porta, personaje de fiesta de futbolistas, con opciones a Dubái. Luca Onestini, utillero de equipo, suele vérsele llevando a su chica a las fiestas de futbolistas. Hasta aquí mi informativo" unas palabras que han levantado ampollas entre los espectadores e incluso entre la dirección del programa.

"He puesto un tuit en mi Twitter. Cuál es mi desagradable sorpresa que me han dicho que lo quitase. Todas las hordas de la señora Cristina y las del señor Luca...".confesaba la madre de Alba Carrillo molesta ante las riñas de Jorge Javier.

La penúltima gala de 'Secret Story' ha sido de todos menos un programa digno de una semifinal ni para los espectadores ni para los propios concursantes.

Finalmente Sandra Pica fue la expulsada y Luis Rollán se convirtió en el cuarto finalista junto a Luca, Cristina y los Gemeliers.