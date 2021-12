'Sálvame' emitía esta semana un especial a modo de homenaje a Rocío Jurado. En él, la hija de la más grande sacaba a la luz las pertenencias más personales de la artista en un programa que llevaba por nombre 'El último viaje de Rocío.' Desde que se conoció su emisión muchos fueron los familiares que quisieron dar a conocer su opinión acerca de la decisión de Rocío Carrasco de sacar públicamente los objetos íntimos de su madre.

Aunque la familia no quiso asistir la mayoría vieron como algo positivo este homenaje. Gloria Camila fue una de las pocas que no vio muy acertada la decisión de su hermana de mostrarle al mundo lo que mucho de ellos desconocían. Otra de las opiniones más esperadas era la de Rocío Flores. La hija de Rocío Carrasco había decidido no pronunciarse al respecto o al menos no hacerlo hasta que no viera el programa y ya lo ha visto.

Esta mañana ha acudido a su cita habitual con 'El programa de Ana Rosa' en el que trabaja como colaboradora y ha hablado alto y claro sobre lo que piensa de 'El último viaje de Rocío.' "Vi la primera parte en directo y lo dejé, luego lo he ido viendo a poco a poco" aseguraba antes de afirmar que "todo homenaje que se haga a mi abuela me parece súper bien y me sabe también a poco. Es la artista más grande que ha dado este país y ojalá se le hagan homenajes todos los días. Todo lo que tenga que ver con realzar la figura de mi abuela, me parece bien."

También ha querido hablar sobre su participación en el evento. "Nadie me invitó y si me hubiesen invitado, tampoco hubiese ido. Si ella considera que la mejor manera de rendirle homenaje es de la manera que le hicieron, es cosa suya", decía.

No ha podido evitar derrumbarse al analizar la situación y con mucha pena ha confesado que no tiene nada de ella. "Hace poco, cuando me independicé, rescaté un rosario que es lo único que a mí me dio mi madre y, supuestamente, es de ella, aunque no sé a ciencia cierta si es así", comentaba Rocío Flores, al borde de las lágrimas. "A mí, fíjate, como si me da una botella de agua."

Rocío contó que buena parte de su infancia la pasó en la casa de la Moraleja, cuyos muebles y recuerdos estaban en esos contenedores. Ha sido entonces, cuando se agolparon en su memoria muchos instantes que la han roto. "Lo que me importa es la figura de mi abuela, verla a ella me recuerda a mi infancia. Pienso que no la voy a volver a tener conmigo y por eso estoy así” contó con la voz entrecortada por la emoción. “Daría todo lo que tengo para volver a estar con ella."

Para zanjar el tema contó que había pasado una semana muy complicada porque además de la emisión del especial sobre su abuela, había sido el cumpleaños de su hermano David y su madre no le había llamado para felicitarle. "Cada vez estoy más perdida... Sus hijos están aquí", insistía la joven.