Hace un mes y medio, Ana Rosa Quintana anunciaba en su programa que el cáncer había vuelto a su vida. La presentadora daba a conocer que padece cáncer de mama y en consecuencia, decía retirarse temporalmente de la televisión para centrarse en su recuperación. Con ganas de luchar y con mucha esperanza se despedía de sus compañeros y espectadores.

"Estoy tranquila, confío en mis médicos y soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz. Afortunadamente, la investigación y la medicina han avanzado mucho en el cáncer de mama. Quiero recordar a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión. Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia", explicaba el día que anunció su parón televisivo.

Desde que dejó 'El programa de Ana Rosa' poco o nada se ha sabido de ella. Decidió apartarse de los medios y muchos de sus seguidores estaban preocupados por su estado de salud y por eso, la presentadora ha querido reaparecer para lanzar un mensaje de calma y esperanza. Concretamente a una de sus seguidores, que se encuentra pasando la misma situación que ella. "Te mando mucho ánimo y fuerza. Yo estoy pasando por lo mismo que tú. A veces es muy fuerte, pero nosotras tenemos que ser más fuertes. Un beso" le escribía.

Ana Rosa ha querido responder a estas bonitas palabras y de paso, hablar sobre como se encuentra. "Mucha suerte y ánimo. Yo me encuentro muy bien y muy animada"

Mucha suerte y ánimo , yo me encuentro muy bien y muy animada. https://t.co/GYgEpBDrYu — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 15 de diciembre de 2021

La reina de las mañanas se ha refugiado en su familia para superar este trance tan complicado. La última vez que se dejo ver fue a principios de diciembre de manera virtual cuando recibió el premio Antena de Oro. "Muchas gracias, os mando un saludo. Me siento bien, esto es un poquito largo y creo que será un poco pesado, pero ojalá siga como hasta ahora. Que tengáis una noche estupenda", dijo en un vídeo. "Prometo que el año que viene estaré allí con vosotros", afirmó con esperanza.