'Sálvame' montaba este martes un amplio despliegue con motivo de 'El último viaje de Rocío', un programa especial para homenajear a Rocío Jurado con la presencia de su hija, Rocío Carrasco, y numerosos invitados. A través de varios puntos de directo, el programa ha querido mostrar el traslado de las pertenencias de la artista, que han permanecido 13 años guardadas en un almacén, hasta el lugar que acogerá las grabaciones de la docuserie 'En el nombre de Rocío'.

En torno a las 18:30 horas, Rocío Carrasco entraba en el plató de 'El último viaje de Rocío' para compartir sus impresiones sobre el evento. "He vivido el trayecto intentando pensar en otra cosa, porque si no, me iba a poner a llorar", ha confesado ante Jorge Javier Vázquez. "Cuando he empezado a ver los contenedores y he visto que aquí venía el 18, que es el día de su cumpleaños, me han venido muchos flashes a la cabeza. Me venían mi padre, mi abuelo...", ha afirmado visiblemente emocionada.

Rocío Carrasco entra en plató, abraza a Adrian Martín que ha cantado ‘Como una ola’ y le regala el clavel rojo que ha llevado toda la tarde. #ElUltimoViajeDeRocio 🌹 pic.twitter.com/XdMmKAHQ8I — Diego ♠️🎄⛄️ (@diegobferrandez) 14 de diciembre de 2021

Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre las personas que podrían acudir al homenaje porque, Rocío había invitado a todos los miembros de la familia que quisieran participar. Desde que se conoció la noticia, rostros como el de Amador Mohedano se mostraron muy contentos por el evento. El hermano de la cantante aseguró que le parecía muy buena idea e incluso llegó a plantearse la posibilidad de asistir aunque finalmente no lo hizo. Pero la buena acogida no se dio de la misma forma en toda la familia. Gloria Camila por su parte dejó claro en 'Ya son las ocho' que no pensaba asistir como tampoco lo iba a hacer Rocío Flores.

No se había pronunciado al respecto más allá de declarar que antes de verlo no quería decir nada pero, finalmente sí lo hizo. La nieta de Rocío Jurado quiso unirse, de una forma particular, al homenaje que su madre Rocío Carrasco organizó en la tarde de ayer.

Rocío Flores mostró en sus redes sociales una fotografía en la que sale acompañada de la artista cuando era pequeña. La imagen la había subida su club de fans y ella quiso compartirla con una mensaje: "Me muero"

¿Será este gesto un mensaje hacia su madre sobre un posible acercamiento?