Bronca en el plató de 'Sábado Deluxe'. Pepe Navarro acudió al programa de Telecinco para aportar supuestas pruebas definitivas que descartarían por completo cualquier tipo de duda sobre su paternidad del hijo de Ivonne Reyes.

Finalmente, se trató de mensajes cruzados ya conocidos en su mayoría e imágenes de los juicios que se interpusieron con el testimonio en sede judicial de ambos y de los detectives que obtuvieron las pruebas no aceptadas por la justicia que demostrarían que lo contado por la venezolana estaba plagado de mentiras.

Sin embargo, el momento más tenso de la noche llegó cuando Paloma García Pelayo se saltó el guion elaborado por el programa, que establecía que la entrevista se limitaría a las cuestiones relacionadas con Ivonne Reyes y la supuesta paternidad de su hijo.

La periodista, que mostró una actitud hostil y cortante hacia Pepe Navarro desde el principio de su participación, le preguntó por su relación con las mujeres y de manera indirecta si había sido denunciado por algún tipo de maltrato. Navarro captó rápido por dónde iba: "¿Te refieres a una tal Vanesa que dice que le pegué? Dilo claro y no des vueltas. Es completamente mentira".

Entonces Jorge Javier Vázquez intervino y cargó contra la también colaboradora de 'El programa de Ana Rosa': "Sinceramente, creo que lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos. Si tú lo tenías claro, no te hubieras sentado con este señor y hubieras dicho que no te quieres sentar con un maltratador".

"Tal y como están las cosas, me parece irresponsable por tu parte y muy ventajista sacar a la 1 de la madrugada este tema. Si tanto problema de conciencia te provocaba, hubieras hablado con Patricia y no te hubieras sentado aquí esta noche", le dijo dicho el presentador muy enfadado. "Estoy profundamente decepcionado como presentador contigo. No me gustaría coincidir contigo en varios programas. Estamos en un momento muy delicado como para que vengas tú ahora y provoques esta situación.

Jorge Javier Vázquez quiso dejar claro que Paloma García Pelayo sabía de antemano que la escaleta del 'Deluxe' estaba cerrada y se la saltó de manera deliberada: "Este señor ha venido a hablar de Ivonne Reyes y todos lo hemos aceptado . No entiendo que se saque un asunto que no tiene nada que ver con el caso. Has contribuido a ponernos en una situación profundamente delicada".

"Lo siento, pero es lo que pienso y siempre he estado en este programa porque me sentía libre", respondió Paloma García Pelayo. "Lo sabías perfectamente desde el principio y no entiendo el empecinamiento desde el principio, chica. Llevas toda la noche sin escuchar a la persona que está aquí sentada y has cuestionado tonterías. Venías desde el principio queriendo provocar esta situación, que te he visto por los pasillos y me lo has dicho".

El presentador del programa remató la cuestión con contundencia: "Aquí no se habla de ocultar nada, pero el tema de la entrevista era Ivonne Reyes. Si a ti te provocaba un dolor de conciencia estar sentada con este señor, lo más sensato por tu parte hubiera sido no participar. Evidentemente todos aquí decimos que con el maltrato a las mujeres, tolerancia cero. Y como no lo hemos dicho, queda como que tú eres la única valiente y todos los demás cómplices. Me parece muy injusto por tu parte".

Tras el argumento de Jorge Javier, Pepe Navarro tomó la palabra: "Nunca he maltratado a ninguna mujer, jamás le he levantado la mano a ninguna. La demagogia que tú practicas no ayuda al feminismo y lo que has hecho es impropio de un profesional honrado, porque si quieres sacar este tema, lo sacamos. Me lo dices antes y vengo con pruebas, como he hecho con el tema de Ivonne".