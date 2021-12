Dani Mateo, que este año se estrena como presentador de las Campanadas de laSexta junto a Cristina Pardo, ha pedido ayuda a los espectadores para que elijan su estilismo en la noche del 31 de diciembre. "A mí esto me pilla de nuevas y se me da muy mal tomar decisiones", aseguraba esta semana el presentador de 'Zapeando', que ha dejado en manos del público el traje que lucirá en Nochevieja.

Para ello, la cadena de Atresmedia ha abierto una votación en su página web. La audiencia tendrá que elegir entre un atuendo con esmoquin como un peculiar ‘Agente 0,07’, un disfraz de conejito como ‘Bugs Dany’ o un atuendo festivo como los que llevaba Elton John en sus inicios a lo ‘Tonton John’, explica el grupo de comunicación en una nota de prensa. "No sé cuál me gusta más", confesaba el humorista.

laSexta ha comenzado a promocionar este miércoles sus Campanadas de Fin de Año con los primeros posados oficiales de Dani Mateo y Cristina Pardo, que repite por quinto año consecutivo al frente de la retransmisión. "Afronto la experiencia con el deseo de que no sea la última vez. Quiero poder dar las campanadas del fin del coronavirus, las campanadas de la vieja normalidad", afirma la presentadora de 'Más vale tarde'.

Compartir la experiencia con Mateo le va a permitir "revivir lo que se siente al dar las Campanadas por primera vez". "Dani tiene algo que yo no y que me encanta: una falta total y absoluta del sentido del ridículo. La única posibilidad es pasarlo bien", asegura.

Para su compañero de faena, debutar en las Campanadas "es algo muy especial para los que tenemos 40". "La presión es excesiva. Nunca me he sentido tan cerca de Marisa Naranjo. No descarto equivocarme, no oír los cuartos y acabar brindando y pidiendo perdón a la vez. No ofrezco fiabilidad, ofrezco espectáculo", advierte el cómico, que define a Pardo como "una compañera maravillosa para este tipo de eventos".