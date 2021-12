As vidas de Olaia Maneiro, Aida Tarrío e Sabela Maneiro suman un novo capítulo. Un dos importantes. Dos que quedan no recordo para sempre. Elas son Tanxugueiras. Ese grupo que namorou xa aos eurofans. O máis votado nas enquisas previas e agora un dos finalistas do Festival de Benidorm, de onde sairá o representante de España en Eurovisión. “Se digo a verdade, nunca pensamos nisto. Presentámonos por levar a nosa música e o galego ao máis alto, pero tampouco contabamos con que nos colleran porque había moitos artistas”, expón Olaia, aínda abraiada por ver as súas caras en moitos medios. “Meu pai está gardando as revistas e os xornais nos que saímos”, conta cunha risa nerviosa.