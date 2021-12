El restaurante de 'First Dates' recibió en una de sus últimas entregas a José Patricio, un joven de 26 años que sorprendió con su carta de presentación. "Vivo con mi expareja, pero prefiero decir que vivo con mi amiga", aseguró el asesor inmobiliario. Un pequeño detalle que no dudó en comentárselo a Lara, una chica de 26 años con una mala experiencia en el terreno sentimental.

"Todos me han mentido o me han dejado por otra", lamentó la joven durante la velada. Aprovechando este tema de conversación, José habló de la "peculiar" relación que mantiene con su expareja: "Puede parecer raro, pero es mi amiga y vivo con ella". "Vaya...", se limitó a decir Lara con una risa nerviosa.

"Sí, a priori parece muy raro", reconoció el comensal ante su cita, que no ocultó lo que se le pasaba en ese instante por la cabeza: "A ver, es un poco raro". "Siempre prefiero decirlo, es una relación de la que me siento orgulloso. Es una niña espectacular y no tengo que esconder nada", explicó él.

En unos totales a cámara, Lara habló del "miedo" que le genera esa situación: "Todas mis relaciones anteriores me han dejado por una ex o me han dejado por otra chica. Nunca me han tenido como opción, sino como una más". "Sé que mi relación con mi amiga no es común, nunca lo ha sido. Por esa parte entiendo que Lara desconfíe", admitió José.

Cuando llegó el momento de tomar 'la decisión final', José se mostró dispuesto a tener una segunda cita con Lara: "Me gustaría conocerla un poco más. Se me ha hecho corto el tiempo que hemos pasado juntos". Sin embargo, ella no pudo pasar por alto el hecho de que viva con su ex: "No sería capaz ahora mismo de tener una relación contigo por la desconfianza que tengo por todas mis exparejas".